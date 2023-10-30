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首頁　>　社會

香港走私遇船難 台灣船長棄船員不顧還私吞安家費

郭姓船長涉侵吞安家費，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

郭姓船長涉侵吞安家費，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2023/10/30 06:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕郭姓船長等人受邀到香港走私遇到船難，郭等人跳上救生艇，僅呂男因不敢跳，隨船漂流生死不明，郭獲救後竟隱瞞此事，還侵吞安家費，被高等法院高雄分院依侵占罪刑7月定讞，另觸犯遺棄罪因無管轄權，改判公訴不受理。

判決書指出，2017年10月26日，郭姓男子邀呂姓及陳姓友人搭機前往香港，替香港籍船主「阿智」到外海走私，並由郭、呂、陳分別擔任船長、輪機長、船員，11月1日深夜，夥同香港籍船員「九龍」、「阿豪」、船主「阿智」，從香港南ㄚ島附近海域出海，準備前往馬六甲海域從事走私。

不料，航行途中船體因不明原因進水，漁船沉沒於香港外海，郭等5人跳船至救生艇，僅呂男因不敢跳，隨著船舶沉沒，至今仍下落不明。

郭男5人在海上漂流2天，被路過的丹麥籍商船救起，郭等因擔心走私被發覺，於是向商船人員和香港警方謊稱船上只有他們，涉嫌刻意隱暪呂男落海之事，錯失後援機會。後來，「阿智」拿出73萬餘元當做呂男安家費，郭竟涉嫌從中私吞54萬元。

高雄地院審酌郭男坦承犯行，依遺棄罪和侵占罪，各處有期徒刑7月，應執行1年徒刑，檢方和郭均不服上訴，高雄高分院更一審調查後，侵占罪刑度不變並定案，但遺棄部分因無管轄權，改判公訴不受理，仍可上訴。

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