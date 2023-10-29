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警察難為！處理滋擾案遭控打人吃口香糖 中壢警分局回應了

桃園中壢高姓男子和某社區住戶租屋糾紛，擴音器播放不雅字詞滋擾，中壢員警處置與高互槓，引起網議。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢高姓男子和某社區住戶租屋糾紛，擴音器播放不雅字詞滋擾，中壢員警處置與高互槓，引起網議。（記者李容萍翻攝）

2023/10/29 17:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一名高姓男子和某社區住戶糾紛，多次擴音器撥放音樂、不雅字眼滋擾，轄區中壢警分局文化派出所據報處理，與高男互槓，高男事後將質問警察上班嚼口香糖，員警回應「有規定不能吃嗎？」「你需要我告訴你是哪一牌的嗎？」對答影片PO網，並稱員警打人。對此，中壢警分局今（29日）回應了，並澄清警方並沒有打人。

中壢警分局文化派出所副所長孫若倫今日受訪表示，有關民眾在網路指稱員警打人影片，經查是該所本月18至23日接獲多次報案，高姓男子（35歲）因與某社區住戶承租店面開設娃娃機店，租約到期後，高男拒不搬離，房東聲請強制執行獲法院核准，高男心有不甘，多次到房東居住的社區，用擴音器撥放音樂和不雅字詞、大聲咆哮，甚至撒錢幣和焚香方式滋擾，員警據報勸導驅離，絕無毆打高男情事。

警方呼籲，民眾處理糾紛務必尋求法律途徑並保持理性，若藉端於公眾得出入的場所滋擾，將依社會秩序維護法第68條裁處。

該社區管理人員也聲援警方表示，近日確實有一名男子，疑似與社區住戶發生糾紛，數度前往社區前妨害安寧，管理人員發現妨害住戶安寧、或危害舉動，住戶們才會報警處理。

至於網路所PO高男與員警對答影片，影片兩人針鋒相對，員警嚼口香糖質問，高男反問「之前給我過肩摔，不要惹我？不要靠近我？員警上班嚼口香糖？」員警則回「有規定不能吃嗎？你需要我告訴你是哪一牌的嗎？」對此，有的網友說，員警素質和挑釁語氣讓人無法信服，但也有網友認為「警察辛苦了」、「警察難為」，另有網友歪樓說，「警察的眉毛好喜感！」

桃園中壢高姓男子和某社區住戶租屋糾紛，擴音器播放不雅字詞滋擾，中壢員警處置與高互槓，引起網議。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢高姓男子和某社區住戶租屋糾紛，擴音器播放不雅字詞滋擾，中壢員警處置與高互槓，引起網議。（記者李容萍翻攝）

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