少年趁飯店櫃檯吃過敏藥打盹偷錢 見驚醒對方連夜退房

少年趁飯店阿伯打盹，半夜偷走櫃檯8500元。（民眾提供）

2023/10/29 15:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站商圈一家老字號飯店傳出竊案，16歲少年投宿發現半夜櫃檯只有阿伯留守，竟趁阿伯打盹又四下無人，打開抽屜偷走8500元，再次下手偷走幾百元，突然阿伯驚醒了，少年連忙把手上的錢交給對方，強調是看見有人偷錢，幫忙把錢搶過來。飯店事後發現金額短少，報警處理，警方已鎖定少年，通知到案說明。

彰化警分局表示，這起竊案發生在本月26日凌晨2點許，16歲少年是飯店常客，有多次住宿的紀錄，這次是來住宿3天2夜，在行竊後發現櫃檯人員醒來，馬上回到房間收拾行李，在行竊後2分鐘內的半夜辦理退房，迅速搭計程車離去。

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警方指出，少年行竊前，多次在櫃檯前來回觀察，確認櫃檯半夜只有值班阿伯一人，阿伯又在打盹，少年先坐在櫃檯前的沙發假裝滑手機，趁著四下無人，隨即大步向前，靠著身體趴在櫃檯，打開抽屜偷走8500元，得手後還回到沙發坐著數錢。

少年得逞後食髓知味，又脫下夾腳拖，光腳準備再偷一次，正當再次打開抽屜偷拿幾百元，打盹的阿伯突然醒來，少年立即把錢還給阿伯，謊稱是看到有人在偷錢，少年把錢搶回來。他接著迅速回房，打包行李後半夜辦理退房。

警方指出，根據飯店櫃檯阿伯透露，當晚因為鼻子過敏服用藥物，才會昏昏沉沉。雖然抽屜金額短少，覺得少年行跡可疑，事後調閱監視器確認行竊事實，才報警處理。警方已通知少年到案說明。

飯店櫃檯阿伯吃過敏藥想睡覺，被少年趁機偷錢。（民眾提供）

少年趁飯店阿伯打盹，半夜偷走櫃檯8500元。（民眾提供）

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