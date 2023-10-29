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台南永康警糾出25處易肇事路口、路段

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

2023/10/29 11:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康是全市人口最多的行政區，交通複雜度高，警分局統計去年9至12月轄內各派出所的交通事故，提列25處易肇事路口、路段，全力投入防制，今年同期事故發生率有降低，策略奏效。

永康分局交通組長葉敏旭指出，統計分析年度交通事故好發時段，發現每年9月至12月份，由於學生開始返校後，使用車輛頻率增加，交通事故數量也較平常攀升，因此展開防制作為。

交通組期前分析去年9月至12月份，轄內各派出所3大易肇事路口，規劃並投入警力防制，統計今年9月1日以來，A2類交通事故發生1069件，較去年同期1149件，事故數減少80件，降幅達7％，連2個月下降。

葉敏旭說，交通事故數量與分布，常隨時間、空間、車流量、人口遷移等因素等有所不同，分析去年9月至12月份所轄派出所各3大易肇事路口，計21處，提供各單位列為勤務編排，以及警力運用的參考。

警方也分析出「中華路」、「中正南路」、「復興路」、「中山南路」等4處易肇事路段，繪製事故熱點圖，每天下午4點到晚上8點，加強巡視、精準執法，達成防制交通事故的成效。

永康分局除在事故熱門地點巡守外，也強化精準執法，經統計今年以來取締重大交通違規計8168件，較去年增加1082件，藉由數據分析，與交通事故斑點圖結合，讓第一線員警執法及宣導有明確方向與手段。

警方也定期提供給轄區民眾知曉，提醒危險路段與處所，以達成降低交通事故的目標，讓民眾能安心上路。

永康分局長甘炎民呼籲，行經本轄易肇事路段、路口，應全神貫注，遵守交通規則，警方也會持續加強取締交通違規，運用精準執法，保障人民生命、財產安全。

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

永康警方加強交通事故防制。（永康警分局提供）

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