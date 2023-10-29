BMW違停還嗆「住海邊喔！」重機騎士勸導遭甩棍痛毆

重機騎士遭甩棍痛毆，手部腫起。（圖翻攝當事人臉書）

2023/10/29 09:39

〔記者林旻臻／雲林報導〕一名27歲的陳姓重機騎士28日在雲林縣口湖休息站發現一輛白色BMW賓士違停，上前勸導，賓士車主的張姓男性友人不滿表示「住海邊喔！」竟持甩棍毆打，造成重機騎士手部腫起。警方獲報後調閱監視器以車追人，將張姓犯嫌（50歲）及林姓車主（35歲）帶案調查，全案將依傷害罪、違反社會秩序維護法送辦。

全案發生在28日下午下午1時許，重機騎士在口湖休息站休息，發現一輛賓士直接停在路口，見車主沒有要移車的意思，騎士講話口氣有比較大聲，車主張姓友人怒嗆「住海邊喔！」雙方爆發口角，張男竟拿出甩棍毆打，騎士當場痛到發出哀號，張男與車主也隨即開車逃逸。

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北港警分局表示，警方獲報後調閱監視器後，於案發4小時後將張姓犯嫌及林姓車主帶案調查，查扣作案用甩棍1支，全案將依刑法傷害罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦，非法攜帶甩棍部分另依違反社會秩序維護法移請雲林地方法院北港簡易庭裁處。

北港警分局呼籲，民眾遇有糾紛事件應理性溝通，不要有暴力違法行為。本分局針對各公共場所域加強巡邏防制暴力事件，以維護社會安全。

白色BMW當時在口湖休息站違停。（圖翻攝當事人臉書）

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