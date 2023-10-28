郭台銘桃園連署站涉買個資偽造連署書 3人裁定羈押禁見

鴻海集團創辦人郭台銘桃園連署站日前涉及違法買個資、偽造連署書，桃檢今向桃院聲押3人、4人交保；其中，曾以無黨籍參選八德區市議員的趙宏勳以及黃男、李男，桃院裁定羈押禁見。（資料照，記者余瑞仁攝）

2023/10/28 18:58

〔記者闕敬倫／桃園報導〕鴻海集團創辦人暨總統擬參選人郭台銘力拚連屬，其在桃園地區的樁腳涉及違法買個資、偽造連署書、行賄，桃園地檢署昨（27）日分案追查，今（28）日命4人交保，並向桃園地方法院聲押3人，分別為無黨籍參選八德區市議員的趙宏勳、黃姓男子、李姓男子，桃園地院今下午裁定羈押禁見。

桃園地檢署指出，檢方27日動員多名檢察官，合力團隊偵辦2件妨害選舉案件，其中，檢察官陳映妏檢察官指揮台北市政府警察局刑事警察大隊，拘提、通知被告6人到案。

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經檢察官訊問後，認為被告黃男、李男二人均涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條違法蒐集、利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日凌晨向法院聲請羈押，另3名被告分別諭命具保新台幣20萬元、5萬元及3萬元，被告1人飭回候傳。

此外，桃園地檢署檢察官張盈俊指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市政府警察局中壢分局偵辦對連署人賄選案件，昨天搜索2處，並通知被告及證人共12人到案。

檢方複訊後，認定其中2名被告涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日上午向法院聲請羈押被告趙宏勳1人，另諭命被告1人具保10萬元，其餘被告2人及證人8人均飭回。

桃園地方法院今天下午裁定，趙宏勳、黃男、李男等3人均准予羈押禁見。桃檢強調，檢方秉持一貫「無底限、無上限、無時限」的查賄基本原則，強力偵辦妨害選舉犯罪行為，若民眾見聞妨害選舉情事，請踴躍撥打桃檢行動檢舉專線0937-728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）。

桃檢表示，檢方對於檢舉人身分嚴格保密，因而查獲賄選者有1500萬元獎金外，檢舉境外勢力介選及選舉賭博案件也有最高2000萬元及500萬元獎金，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。

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