苗栗縣測速照相桿+3！預計12月開拍 台3線「這裡」增設

苗栗縣警察局公告最新科技執法設置地點，新增三義鄉140縣道19.9公里等3處固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

2023/10/28 18:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局檢討分析易超速、易肇事與生態保育路段，公告最新縣內科技執法地點，新增3支固定測速照相桿及調整一處區間測速系統，預計12月上路執法。警方籲請用路人注意遵守速限行車，維護安全、荷包也不會失血。

苗栗縣警局公布的最新縣內科技執法設置地點一覽表，新增3支固定測速照相桿分別設於三義鄉140縣道19.9公里，可取締東西雙向；竹南鎮公義路1557號前，可取締東西雙向；三灣鄉台3線101.2公里，取締南向北。區間測速系統調整部分為140縣道16.2公里到16.9公里處。

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縣警局交通隊說明，竹南鎮公義路道路寬敞、交通流量大，新增的固定測速桿設置在廣源科技園區外易因車速過快而肇事的坡道路段；三灣鄉台3線多彎道，常因車速過快過彎不慎而肇事，因此於101.2公里處增設。

140縣道是石虎出沒熱區，設置區間測速系統，規範行車速度，加以預防路殺。區間測速路段原為16.2公里到23.1公里，調整為16.2公里到16.9公里，避開高架路段，原23.1公里到25.1公里區段維持不變，並於19.9公里處新增一座固定測速照相桿。

交通隊說，3支新增固定測速照相桿已完工，配合140縣道區間測速調整工程將於11月報請完工驗收後，預計一併於12月上路執法，這4處科技執法路段都速限60公里。

苗栗縣三義鄉140縣道19.9公里的固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

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