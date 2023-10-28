為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

苗栗縣測速照相桿+3！預計12月開拍 台3線「這裡」增設

苗栗縣警察局公告最新科技執法設置地點，新增三義鄉140縣道19.9公里等3處固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

苗栗縣警察局公告最新科技執法設置地點，新增三義鄉140縣道19.9公里等3處固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

2023/10/28 18:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局檢討分析易超速、易肇事與生態保育路段，公告最新縣內科技執法地點，新增3支固定測速照相桿及調整一處區間測速系統，預計12月上路執法。警方籲請用路人注意遵守速限行車，維護安全、荷包也不會失血。

苗栗縣警局公布的最新縣內科技執法設置地點一覽表，新增3支固定測速照相桿分別設於三義鄉140縣道19.9公里，可取締東西雙向；竹南鎮公義路1557號前，可取締東西雙向；三灣鄉台3線101.2公里，取締南向北。區間測速系統調整部分為140縣道16.2公里到16.9公里處。

縣警局交通隊說明，竹南鎮公義路道路寬敞、交通流量大，新增的固定測速桿設置在廣源科技園區外易因車速過快而肇事的坡道路段；三灣鄉台3線多彎道，常因車速過快過彎不慎而肇事，因此於101.2公里處增設。

140縣道是石虎出沒熱區，設置區間測速系統，規範行車速度，加以預防路殺。區間測速路段原為16.2公里到23.1公里，調整為16.2公里到16.9公里，避開高架路段，原23.1公里到25.1公里區段維持不變，並於19.9公里處新增一座固定測速照相桿。

交通隊說，3支新增固定測速照相桿已完工，配合140縣道區間測速調整工程將於11月報請完工驗收後，預計一併於12月上路執法，這4處科技執法路段都速限60公里。

苗栗縣三義鄉140縣道19.9公里的固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

苗栗縣三義鄉140縣道19.9公里的固定測速照相桿。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
用路人注意！雲林這5處增移動測速照相
2023/10/25 20:42

用路人注意！雲林這5處增移動測速照相
進出桃機注意限速50公里！ 增設2照相測速10/20起加強取締
2023/10/22 17:34

進出桃機注意限速50公里！ 增設2照相測速10/20起加強取締

果粉快看！年年無痛換新iPhone不是夢
嘉義縣增設2處測速固定桿 雙向加強取締超速
2023/10/19 08:12

嘉義縣增設2處測速固定桿 雙向加強取締超速
台南第3季固定測速照相取締統計 「桿王」連霸唯一破萬件
2023/10/16 23:00

台南第3季固定測速照相取締統計 「桿王」連霸唯一破萬件

掌握氣候變遷大趨勢
南投40處測速桿大公開 台16線這支速限30被訐譙
2023/07/22 18:28

南投40處測速桿大公開 台16線這支速限30被訐譙
台中太平長龍路測速照相啟用半年開罰2841件 奪太平「測速照相王」
2023/07/17 08:30

台中太平長龍路測速照相啟用半年開罰2841件 奪太平「測速照相王」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播