嘉市警一分局設教保服務中心助攻 「社內結婚」接二連三喜事旺

嘉義市警一分局喜事接二連三，警員鄭棕瑋（右二）、吳宜芳（中）新婚，一分局長林詔徹（左二）、副分局長殷嘉宏（右一）、盧宗賢（左一）等獻上祝福。（警方提供）

2023/10/28 18:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局第一分局今年5月才剛揭牌成立「職場互助教保服務中心」，今年2月起至10月間，已有3對同分局偵查佐、派出所員警「社內結婚」，分局同事也感受到充滿粉紅泡泡的新婚喜悅， 一分局分局長林詔徹說，3對新人因工作相識、相戀，進而互許終身，警局設有教保服務中心可托育2到6歲幼兒，同仁可安心生育，未來就近接送孩子，兼顧家庭與工作。

嘉市警一分局3對「社內結婚」佳偶，包括偵查佐林東瑋與警員鄭羽彤、偵查隊警員陳彥廷與五組郭惟茵、八掌派出所警員鄭棕瑋與長榮派出所吳宜芳，其中3名男警曾任職及現任偵查隊，其中第5小隊下月還有1名偵查佐將與非警職的未婚妻步入禮堂，喜事連連，還有同事打趣說，疫情3年多因防疫政策宴客不容易，如今疫情解封，見時機成熟趕緊「收網」，抱回美嬌娘。

請繼續往下閱讀...

市警一分局表示，以往職場戀愛容易被八卦，但警察職業以及生活作息，常因勤務打亂原有計畫，想找到能夠理解及體諒的另一半實在不易，分局陸續有3對情侶開花結果，分局長林詔徹贈送茶葉及香檳酒，祝賀愛情長長久久，贈茶象徵「茶不移本，植必子生」，有堅貞不移和子孫綿延寓意。

林東瑋與太太原都任職八掌派出所，交往4年多於今年2月步入禮堂，一個打擊犯罪、一個負責預防犯罪宣導，互相扶持，工作上也能相輔相成；陳彥廷任職北興派出所時，因工作機會認識當時的長榮派出所警員郭惟茵，2人陷入熱戀，去年辦理結婚登記、今年宴客，陳彥廷說，派出所排班時間如不一致，會有如平行線難有交集，當時只要休假，就會等太太下班後一起吃飯，2人因同任警職，工作上也能互相體諒。

偵查隊長洪茂發說，成家而立業，尤其年輕人結婚成家更有工作拚勁，夫妻兩人在同單位從競爭關係轉為合作關係，預防犯罪宣導及案件偵辦更事半功倍。

警員陳彥廷（右起）與太太郭惟茵今年宴客，分局長林詔徹送禮祝福。（警方提供）

嘉市警一分局包括偵查佐林東瑋（中）與太太鄭羽彤（右）3對佳偶「社內結婚」，一分局長林詔徹（左）贈禮祝福。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法