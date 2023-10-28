2屁孩囂張闖民宅討債打人 66歲勇爸抄起傢伙反擊1人送醫

警方趕抵李父住處，李父站在門口等警方到來。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/28 15:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲李姓男子在外欠債，18歲朱姓、15歲游姓少年被指示前往李男住處討債，昨清晨朱、游2人未經同意，闖入李男於新北市板橋住處，2人入內見到66歲的李父，一言不合就爆發口角，2人甚至持棍棒圍毆李父，李父也抄起地板上的工具箱反擊，一度把朱男敲暈並失去生命徵象，所幸送醫後救回一命，警方也將3人帶回偵詢。

據了解，昨清晨5時許朱、游2人來到板橋區正義街，自以為兇悍擅闖李男住處，李父見到2人問了句「你們是誰？想幹麼？」惹來朱、游不悅，表明是來討債，雙方言談間越來越火，爆發嚴重口角外，朱、游2人還持棍棒圍毆李父。

請繼續往下閱讀...

李父被打想著必須反抗，於是瞥見地板上的工具箱，抄起就往朱男頭部砸去，朱男當場倒地並失去呼吸心跳，李父趕緊撥110求援，朱男送醫後順利撿回一命，李父、游少則是分別身體有多處皮肉傷，經包紮後無大礙。

朱、游向警方供稱，他們是受指示前來要債，所以才會擅闖民宅，至於債主是誰，2人則不願交代。警詢後，依侵入住宅、傷害等罪嫌，將朱、游2人移送法辦，另朱男也對李父提出傷害告訴，李父也遭警方送辦。

警方入內見到已倒地的朱男。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法