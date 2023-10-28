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首頁　>　社會

夫酒後執意開車撞電桿害妻受重傷 通緝犯身分意外曝光

謝男酒後執意駕車，自撞電桿。（警方提供）

謝男酒後執意駕車，自撞電桿。（警方提供）

2023/10/28 12:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市街頭昨晚8點許，發生男子強拉女子上車的情形，路人見狀報警通報疑似擄人。苗栗警分局立即通報線上警網攔查，掌握該車輛開往頭屋鄉，並在象山路自撞電桿；警方趕赴現場，發現這對男女是夫妻，2人為口角衝突，但丈夫喝酒開車肇事，並害妻子內出血重傷送醫住院，被依公共危險罪嫌送辦；此外，警方更意外發現妻子是詐欺通緝犯，也將待她出院後，依法解送歸案。

警方表示，當事人男女為32歲謝姓男子、31歲謝姓女子，2人為夫妻。因謝男飲酒後要開車上路，謝女不肯上車，2人在苗栗市中正路當街發生爭吵；隨後謝男將謝女強拉上車後開車離開，路人見狀因而報案。

謝男上路後，沿路往苗栗市經國路行進接著轉往頭屋地區，最後在頭屋鄉象山路一帶自撞電桿。警網掌握後，趕赴現場，經了解是夫妻口角引發這起事件；車上除了謝男夫妻，還有2人的年幼孩童。

警方對謝男實施酒測，雖酒測值未超標，但謝男因飲酒後而自撞肇事，且造成妻子謝女受內出血的嚴重傷勢，送醫治療住院觀察，仍涉犯公共危險罪嫌，將他依法送辦。另，警方在查驗謝女身分時，意外發現謝女竟然是苗栗地方檢署發布的詐欺通緝犯，也將待她出院後，依法解送歸案。

苗栗警分局呼籲，家庭成員間若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語暴力，更不應有酒後駕駛車輛之危險觸法行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將謝男逮捕依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

警方將謝男逮捕依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

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