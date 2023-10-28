高雄1到9月車禍死傷3.7萬人 青年族群占2成2

高雄1到9月車禍死傷3.7萬人，青年族群占了2成2。（記者陳文嬋攝）

2023/10/28 00:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市統計，今年1到9月車禍死傷人數3.7萬人，青年族群占2成2，以大學生未保持行車安全距離居多，警方深入校園加強周邊風險路段宣導防禦駕駛，高雄市區監理所與高雄市汽車貨櫃CY產業發展協會合作，將聯結車開進校園，讓學子了解大型車視野死角、內輪差危險性，以降低車禍事故發生。

市府統計，今年1到9月車禍死傷事故總件數26750件，比去年同期減少1125件，死亡112人，比去年同期減少20人，受傷37669人，比去年同期減少1201人。

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其中18到24歲青年族群死亡15人、受傷8463人，占總車禍死傷人數2成2，比去年同期死傷減少642人；以剛取得駕照或購買機車，且到外地就讀的大學生居多，因不熟悉道路環境，且駕駛經驗不足，為肇事高風險族群。

警方分析肇事原因以未保持行車安全距離或間隔為主，其次為未注意車前狀況、未依規定讓車，車禍發生原因多是駕駛人駕駛行為不當、疏忽及未注意所造成。

以仁武區澄觀路上月中發生一起3車追撞車禍為例，起因前方機車閃車減速，後方2車未保持安全距離追撞，騎士連同乘客共4人均為大學同學，相約聚餐途中因跟車過近，釀車禍致擦挫傷。

警方深入校園針對周邊風險路段，加強宣導防禦駕駛觀念，提醒學子取得駕照時間不長，駕駛經驗不足，應減速慢行、保持安全距離、注意前方道路狀況，以減少事故發生。

高雄市區監理所與高雄市汽車貨櫃CY產業發展協會合作，將聯結車開進校園，讓學子從大型車駕駛高度，了解大型車視野死角、內輪差危險性，並配戴特殊3D眼鏡模擬酒駕搖晃反應，體驗酒後駕車危險性，讓交通安全向下扎根。

高雄市區監理所與高雄市汽車貨櫃CY產業發展協會合作，將聯結車開進校園，讓學子從大型車駕駛高度，了解視野死角、內輪差危險性。（高雄市汽車貨櫃CY產業發展協會提供）

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