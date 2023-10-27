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海軍蘇支部消防標案爆官商勾結驗收不實 5人全交保

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/10/27 20:26

首次上稿 15:57
更新時間 20:26

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣海軍蘇澳後勤支援指揮部的消防管線標案疑未落實驗收，檢廉展開偵辦，並對負責業務承辦的陳姓上士、翁姓約僱人員、李姓廠商等3人聲請羈押。不過，法官認無羈押必要，今晚（27日）諭知李、翁6萬元交保，陳姓上士3萬元交保。另，陳姓中校科長，廠商太太蔡女，檢方各以10萬元、30萬元交保，全案朝貪污、偽造文書等罪嫌偵辦。

據了解，海軍110、111年度的消防管線標案，一案預算約550萬元，最後得標約450萬元，另一案預算約914萬，最後得標約520萬元，廠商應更換的設備疑似未更換，驗收仍獲通過，被國防部函送宜蘭地檢署，再由檢察官指揮廉政署偵辦。

宜檢檢察官昨天指揮廉政署展開約談，傳喚6人到案；其中1人為證人，廉政官訊問後請回；其餘5人則列被告，分別是陳姓中校科長、陳姓上士、翁姓約僱人員、李姓廠商、廠商太太蔡女。

檢察官除對陳姓中校科長、蔡女交保，另對陳姓上士、翁姓約僱人員、李姓廠商，以有串證之虞為由，向法院聲請羈押禁見；法院晚上開羈押庭，認為3人交代事情經過，犯罪嫌疑雖然重大，但無羈押必要，諭知交保。

海軍司令部說，蘇澳後勤支援指揮部陳姓上士等人疑涉違反政府採購法，經單位調查後，全案呈報國防部政風室移送司法偵辦，現已進入司法程序，司令部全力配合調查，並依「毋枉毋縱」原則，如涉不法，檢討重懲，以正綱紀。

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