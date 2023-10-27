為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

命大！ 89歲翁騎機車失聯 摔落山谷獲救

東勢警方在山區救出老翁。（東勢警方提供）

東勢警方在山區救出老翁。（東勢警方提供）

2023/10/27 16:10

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣二林鎮89歲洪姓老翁10月25日騎乘機車外出後至晚間仍未回家，其子因遍尋不著父親下落，當晚至二林分駐所報案協尋。經調閱行車軌跡，循線發現老翁騎乘機車行經至台中市新社山區，東勢分局員警利用警用車牌辨識系統查詢，發現老翁25日下午騎車行經過台21線7.5公里，隔天於新社山區，發現老翁跌入山谷內，身體多處擦挫傷，目前住院治療中。

東勢分局今日指出，福中派出所員警獲報加強協尋，員警繼續調閱監視器，發現老翁騎乘機車25日下午進入台21線3.3公里頭櫃山區後即不知去向。福中所所長張俊盈於26日凌晨與家屬一同前往山區找尋，動員民防、義警及新社緊急救援隊數十人進入山區找尋洪姓老翁。

因深夜在山區搜救較具危險性且視線不佳，員警等人先於山區主要道路沿途呼喊尋找，待天微微亮視線較好時，再走入山中小道深入搜救，幸於26日上午在新社區頭櫃山中坑產業道路上發現老翁機車，終在往下切的山谷內發現洪姓老翁身影，老翁雙腳卡在石縫中無法動彈，員警通知救護人員將老翁送往東勢農民醫院治療。

洪姓老翁的家人表示，老翁25日自行騎乘機車外出後，他也不知道為何自己會騎往新社山區，騎車時又不慎摔車而跌入山谷內，因其身上無攜帶手機而無法求援。目前老翁身體有些微脫水情況，身體多處擦挫傷，目前住院治療中。

東勢警分局呼籲，民眾應多加注意家中年長者外出動向，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，可加速警方尋獲失蹤長者的速度。

東勢警方在山區救出老翁。（東勢警方提供）

東勢警方在山區救出老翁。（東勢警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
能高山連2起事故！1人摔落邊坡、1人不適脫困送醫
2023/01/28 11:37

能高山連2起事故！1人摔落邊坡、1人不適脫困送醫
女山友摔落大關山埡口步道陡坡 救難隊馳援搶救送醫
2023/01/22 16:27

女山友摔落大關山埡口步道陡坡 救難隊馳援搶救送醫

抽血見結凍豬油？醫曝調節血脂僅靠一招
台24線過彎摔落70米深谷 屏東女騎士驚險獲救
2022/04/27 19:12

台24線過彎摔落70米深谷 屏東女騎士驚險獲救
1男1女掉落司馬限林道30米深谷 消防人員救回
2021/11/07 14:37

1男1女掉落司馬限林道30米深谷 消防人員救回

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播