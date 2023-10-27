警政署選舉治安維護指揮所揭牌 林右昌：全力守護選舉平順進行

警政署今舉行「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部部長林右昌率同警政署署長黃明昭及全國各直轄市、縣（市）警察局局長，一同揭牌。（記者邱俊福攝）

2023/10/27 16:03

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今日下午舉行「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部部長林右昌率同警政署署長黃明昭及全國各直轄市、縣（市）警察局局長，一同揭牌。林右昌強調，需做好一切準備，確保選舉過程平順，投票日選務工作順暢，選後也要維護整個社會治安的穩定。

警政署指出，「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉」訂於明年1月13日舉行投開票，此次總統副總統選舉已有多組參選人表態參選；立法委員選舉部分，各政黨亦各自推派最強參選人，力求席次最大化，競爭非常激烈。

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這次藉由揭牌活動，除宣示貫徹維護選舉治安決心，再次強調「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等4項重點工作外，且在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為，期勉各警察機關做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力做好選舉維安」、「強化防範不法干擾」及「關懷同仁鼓舞士氣」等工作，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大目標。

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