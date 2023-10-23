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首頁　>　社會

騎士跌落蘇花公路50公尺深懸崖 拿石塊敲山壁救自己一命

救難人員綁上安全索下切90度懸崖救人。（記者江志雄翻攝）

救難人員綁上安全索下切90度懸崖救人。（記者江志雄翻攝）

2023/10/23 18:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣台9丁線14.2公里處，即舊蘇花公路東澳路段，發生47歲機車男騎士疑自撞護欄，跌落50公尺深的路旁懸崖，他急中生智就地拾獲石塊敲擊山壁發出聲響，供搜救人員聽聲辨位，受困3小時後被救起，自救手法奏效，保住寶貴性命。

今天上午11點50分，宜縣消防局接獲東澳派出所轉報，台9丁線14.2公里處，有輛機車滑倒在路面，現場留有一隻拖鞋，卻不見騎士，懷疑掉進路旁懸崖，請求派員搜尋，警方透過機車車牌，查出車主設籍桃園的林姓男子。

消防局救難人員到場後，大聲呼叫林男姓名，中午12點多，50公尺深的懸崖半山腰傳回求救聲，之後，受困男子不時用石塊敲擊山壁，發生「砰」、「砰」聲響，救難人員鎖定他的位置，綁上安全索下切90度懸崖救人。

不久，救難人員順利找到林姓男子，確認他是機車車主，由於懸崖陡峭，搜救工作相當吃力，歷經3小時，下午3點多把他救上來，他全身多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送醫救治。

根據調查，事發當時，林男沿著舊蘇花公路騎車北上，經過事發處彎道，可能天雨路滑，自撞路旁護欄，機車倒在路面，他跌落路旁懸崖滾下去，卡在半山腰30度斜坡的平台，因全身傷痕累累，且體力不支，回了2次求救聲便無力開口，隨手撿起身旁石塊敲擊山壁，救難人員藉此聽聲辨位，找到他所在位置。

救難人員透露，林男求生意志強，拿石塊敲擊發出聲響舉動，成了他獲救的重要關鍵。

宜蘭縣台9丁線14.2公里處發生機車騎士跌落50公尺深懸崖，騎士受困3小時後被救上來。（記者江志雄翻攝）

宜蘭縣台9丁線14.2公里處發生機車騎士跌落50公尺深懸崖，騎士受困3小時後被救上來。（記者江志雄翻攝）

林姓騎士遺留的機車。（記者江志雄翻攝）

林姓騎士遺留的機車。（記者江志雄翻攝）

事發地點。（記者江志雄翻攝）

事發地點。（記者江志雄翻攝）

林姓騎士疑似自撞護欄跌落50公尺深的懸崖。（記者江志雄翻攝）

林姓騎士疑似自撞護欄跌落50公尺深的懸崖。（記者江志雄翻攝）

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