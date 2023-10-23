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網應徵業務卻變成車手 出手取款309萬被逮判6個月

基隆地院近日審結，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2023/10/23 13:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子李穎謙7月19日前上網應徵業務，卻被詐騙集團吸收擔任車手，同月21日被派往基隆向劉姓男子收取309萬元。未料，被騙近千萬元的劉男已經有警惕，與警方聯手，將取款的李男逮捕，並移送法辦。基隆地院近日審結，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

檢警調查，李男上網應徵業務工作，卻被綽號「抖仔」的男子吸收進入詐騙集團，開始依照其指示地點收取被害人現金，擔任車手。

而基隆一名劉姓男子今年4月起，因誤信詐騙集團話術，加入暱稱某股市老師的群組投資股票，陸續匯出近720萬元，損失慘重，後來聽親友提醒才知上當受騙，跑到基隆市警察局信六路派出所報案。

碰巧詐騙集團成員，又要施詐，要求劉男再投資309萬元，會派業務員前往收取現金，警方便與劉男聯手，假意配合詐騙集團，實則埋伏在旁準備逮人。

李男拿著詐騙集團提供的空白收據出現時，被警方以現行犯逮捕，並被移送基隆地檢署法辦。

法官審理時，李男坦承自己是擔任詐騙集團中的車手職務，且依照集團成員指示，幫忙拿取贓款。

法官認為，負責取款的李男與上游「抖仔」、詐騙集團成員有犯意聯絡，應論以共同正犯，應以罪刑較重的三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷；考量李男雖為詐騙集團成員，且對劉男進行詐騙、取款，但因為成功得手，應為未遂犯，故依法得減輕其刑。

法官認定，李男行為已觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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