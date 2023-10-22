13歲少女自拍裸照被男同學脅迫性交 任職竹科父判連帶賠

13歲少女自拍裸照影像被同年級男同學脅迫發生3度性交，高等法院判男同學和任職竹科的父親須連帶賠償被害少女、父母共80萬元確定。（情境照）

2023/10/22 18:31

〔記者楊國文／台北報導〕新竹13歲少女傳送自拍裸照影片給同校學長甲生欣賞，不料甲生將該裸照影像傳給她的同年級男同學乙生，乙生竟以該裸照要脅少女和他發生2次性行為，才刪除裸照，一周後還強拉少女至學校廁所發生第3次性行為，少女的父母查知怒控女兒遭乙生3度性侵害而求償，高等法院認定乙生性侵害少女情節重大，判乙生、乙父應連帶賠償少女50萬、其父母各15萬元確定。

高院判決指出，乙生和少女的父親均在竹科任職，兩家經濟狀況均佳，特別是乙父的資產收入俱豐，但疏於關注乙生行為，其犯行導致年僅13歲少女遭性侵害後身心受創，乙父、乙生均有連帶賠償責任。

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判決書指出，2020年間，被害少女僅13歲，因國中同年級同學乙生從學長甲生（已和少女訴訟上和解）處取得少女自拍裸照、影片，竟要脅少女若願意和他發生性行為，即願意刪除持有的影像。

少女迫於無奈，只好同意於同年8月在乙生家中發生性關係，但乙男不願意履行刪除影像的承諾，還要求「最後一砲」，同年9月12日，少女受迫於其住處和乙生再度發生性行為，乙生才刪除該影像。

不料，一周後，乙生竟強拉她至學校廁所第3度發生性關係。少女返家因情緒低落，父母追問後查出實情，不滿女兒遭乙生3度性侵害，怒告乙生、乙生父親求償。

乙生否認性侵少女，乙父辯稱，2個小孩是同年的同校同學，當時都只有13歲，「均年少懵懂無知而自願發生發行為」，兒子未以少女的影像脅迫她，兒子刪除照片是「條件交換」，並非「脅迫」，未侵害少女的貞操權，或父母的教養保護親權。

高等法院維持一審見解，認為乙生是以刪除祼照等影像「脅迫」少女和他2度發生性行為；至於雙方第3次性行為，少女當時持續反抗，因力氣小，仍被迫發生性行為，認定雙方3次性行為都違反少女意願，判乙父、乙生應連帶賠償少女50萬、其父母各15萬元確定。

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