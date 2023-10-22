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進出桃機注意限速50公里！ 增設2照相測速10/20起加強取締

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

2023/10/22 17:34

〔記者姚介修/桃園機場報導〕到桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度！航警局表示，今年1月至9月舉發違規超速2281件，其中47件超速逾40公里；航警局將增設2處流動照相測速地點，10月20日起加強取締，呼籲民眾務必遵守50公里的速限，否則輕者吃罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。

航警局表示，桃園機場銜接國道二號，車輛進入機場轄區時速非常快，且目前桃園機場又正在修建第三航廈，進出將經過該施工區域，為保障用路人安全，自112年10月20日起將增設2處流動照相測速地點，不定時執行測速照相。民眾請務必遵守50公里的速限，輕則荷包失血，超過40公里以上則吊扣牌照，車輛將有6個月無法上路使用，駕駛人還會記點處分。

航警局取締超速在進出一期航站的航站南、北路大型車輛停靠站頭尾設有移動式測速照相，因民眾檢舉，航警局再增設2處移動式測速照相，地點在機場聯絡道進桃園機場過長榮維修廠棚的地下車道，以及一期航站往高速公路方向接近二期航站的航站北路周邊，由於機場主要道路航站南、北路限速只有50公里，不少駕駛人只要稍微不注意就會超速吃罰單，甚至吊扣牌照，駕駛人進出機場務必小心注意。

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

桃園機場接送旅客及桃園機場員工要注意行車速度，航警局增設2處流動照相測速地點，輕則超速罰單，重則超過40公里吊扣牌照記點。（記者姚介修攝）

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