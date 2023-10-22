大善人牙醫晨運遭小黃撞傷不治 駕駛吃官司罰錢吊銷駕照

新北市謝姓大善人晨運穿越斑馬線，遭違規計程車撞傷不治（上方斑馬線），親友難過不已。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/22 17:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一名樂善好施的謝姓牙醫晨運行經住家對面斑馬線時，遭一輛小黃高速撞上命危，送醫搶救5天不治，肇事黃男無酒駕，辯稱「天黑、沒看到有人」，警方將黃嫌依過失致死罪嫌送辦，並將吊銷駕照，至於肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

據了解，66歲謝姓牙醫與妻子在三重開業多年，問診親切且醫術高明，更樂善好施，也擔任慈善團體隊長，地方人稱大善人，他每天習慣到診所對面的厚德國小運動，12日清晨他依慣例從診所走出過馬路，他沿著行人穿越道快到對面時，遭44歲黃男駕駛的計程車撞上，謝男要閃躲時遭撞個正著，整個人卡在擋風玻璃，計程車司機向前衝了近百公尺，回神後緊急剎車，將謝男重拋在地。

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警方、消防到場，緊急將失去生命徵象的謝男送醫，到院被檢查出顱內出血、全身多處骨折，搶救5天仍因傷勢不治。

警方對肇事運將黃男酒測，沒有酒精反應，黃男辯稱「天黑，沒看到人經過」，由於當時路口號誌為閃燈，應注意路口狀況及禮讓行人，但黃嫌都沒注意釀禍，警方除依法送辦，因黃嫌行進行人穿越道，卻不暫停讓行人先行穿越致死，最重將處以3萬6000元罰鍰，並吊銷駕照。

新北市謝姓大善人晨運穿越斑馬線，遭違規計程車撞傷不治（上方斑馬線），親友難過不已。（記者吳仁捷翻攝）

新北市謝姓大善人晨運穿越斑馬線，遭違規計程車撞傷不治（上方斑馬線），親友難過不已。（記者吳仁捷翻攝）

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