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遊覽車重大車禍釀4死 邱顯智︰末排中間位置仍無管理

邱顯智今指出，遊覽車最後一排中間面對走道的位置，過去的交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒有管理。（民眾提供）

邱顯智今指出，遊覽車最後一排中間面對走道的位置，過去的交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒有管理。（民眾提供）

2023/10/22 13:14

〔記者李文馨／台北報導〕新竹一間科技公司昨日舉辦員工旅遊，遊覽車在國道疑似變換車道不當擦撞轎車，造成4死17傷。邱顯智今（22）日向所有罹難者家屬致上最深的哀悼外，也指出台灣交通仍有非常多疏漏，「遊覽車最後一排中間面對走道的位置，過去的交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒有管理。」

針對國道重大車禍，邱顯智指出，根據公路局的說法，肇事司機在事發前有超速的情形，從2015年至今更已經有9次違規超速被罰的紀錄。

邱顯智質疑，肇事司機為何可以一再重複危險的駕駛行為，不顧乘客的生命安全，從業者的管理到法規制度上面到底出了什麼問題，交通部及運安會一定要徹底調查檢討，提出改善的方案。

邱顯智表示，將請相關單位務必要盡最大的努力給予家屬必要的協助，並持續追蹤主管機關交通部公路局後續的調查情形，務必要儘速徹查遊覽車業主健全通運有限公司是否有管理不當的問題，勿枉勿縱，還給罹難者家屬一個公道。

「遊覽車最後一排中間面對走道的位置，過去的交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒有管理。」邱顯智指出，台灣在遊覽車管理上，還有非常多的疏漏和不合時宜的狀況。

去年邱顯智曾揭露，市面上許多遊覽車的限重數字和載客座位數，到現在還在用40年前的標準，每人平均體重才55公斤去計算。

邱顯智呼籲，交通安全是系統問題，每一個環節都要嚴格把關，知錯卻不改，往往是下次悲劇的起源，請交通部一定要拿出態度，徹底解決問題。

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