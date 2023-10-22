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吃案？ 退警控報案還要等通知 鳳山分局：追究行政責任

鳳山警分局督察組長陳正資回應退警控吃案。（警方提供）

鳳山警分局督察組長陳正資回應退警控吃案。（警方提供）

2023/10/22 12:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市潘姓退休員警跟鄰居爆衝突後報案提告，警方竟要他先回家等通知！直到他打電話向督察室投訴之後，員警才趕到他家通知做筆錄，根本就是吃案，鳳山警分局表示「處事確有欠當，將追究行政責任」。

潘姓退警16日與鄰居發生衝突，遭鄰居拿畚斗，打到下顎、雙手、左手食指及背部受傷，當天下午他拿著驗傷單到鳳山警分局文山派出所報案。

潘稱當時黃姓警員並沒有立即受理報案，先要他回家等通知，等到晚上8時還未接到通知。潘直接向督察室投訴，才有3名員警到家裡通知，要他隔天上午到文山派出所找同一名員警製作筆錄。

潘姓退警不滿，派出所難到沒有其他員警可以及時處理嗎？「這根本就是吃案」。

鳳山警分局表示，當天因備勤黃姓警員正在受理詐欺報案，而請潘先等1小時，但潘不願等候，與黃互留聯絡方式及名片後即離去，又因黃員接續受理另一件侵占報案，完成後撥打多通電話聯繫潘男，卻未接通，直到晚間才請巡邏人員至潘住處，請他到所完成報案程序，潘稱將當下沒空，才請他於翌（17）日到所製作傷害筆錄。

分局表示，當時黃員未能報告值班幹部調度其他人員協助受理報案，處事確有欠當，將追究行政責任。

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