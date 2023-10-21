國民黨民代洪本成涉貪免刑連任成功 法院判不符參選資格

國民黨彰化縣議員洪本成。（擷取自彰化縣議會官網）

2023/10/21 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨籍彰化縣議員洪本成去年競選連任，被中選會以他曾犯貪污罪而取消資格，雖然洪本成申請假處分參選，連任成功，並興訟主張已獲免刑，要求撤銷中選會處分，但台北高等行政法院認為當時的「公職人員選舉罷免法」第26條規定，「貪污判刑確定」不得參選，應包含免刑，日前判其敗訴。

台中高分院也持相同見解，日前判洪本成當選無效確定，但彰化選委會表示，依照地方制度法跟選罷法，洪本成解職後，落選頭歐陽蓁珠無法遞補。不過，北高行判決出爐後，已認定洪不具參選資格，歐陽蓁珠或可另闢蹊徑，提起課予義務行政訴訟，要求中選會公告她當選，並同步聲請假處分，請求法院先讓她就任履行議員職務。

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選罷法第26條表列不得登記為候選人的要件，其中一項為「曾犯貪污罪，經判刑確定」，中選會去年據此認定，洪本成曾於2003年被彰化地院判處貪污罪，雖然獲得免刑，但仍為有罪判決，去年10月14日公告洪不得登記為候選人。

洪本成不服，除了興訟要求撤銷中選會處分，另聲請定暫時狀態處分（假處分），請求法院判決出爐前，先讓他以候選人身分參選，獲得裁准，洪去年11月26日連任成功。

洪本成興訟主張，他被判免刑之後，2006年到2018年仍連續4屆參選議員，均審定合格，未料中選會卻於2022年改變見解，改認他參選不合規定，違反信賴保護原則及憲法保障人民參政權，故他要求法院撤銷中選會的公告，並做成准予他列為候選人的處分。

北高行表示，選罷法原規定「貪污經『判刑』確定」不得參選，今年6月9日修正為「貪污『有罪判決』確定」，立法理由說明「考量判決免刑，或宣告緩刑，緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷等情事，仍屬有罪判決，為貫徹清廉參政本旨，自不得登記為候選人，爰併將『判刑』修正為『有罪判決』。

北高行認為，不論是「判刑」或「有罪判決」，立法意旨均認包括「免刑」；此外，法院實務見解也闡明，「有罪判決確定」只是讓「判刑確定」文義更明確化，並非立法者要把「免刑」排除在外。

北高行指出，洪本成之前連續4屆獲准參選議員，不論是中選會疏忽或是錯誤見解，均屬違法，洪不得主張違法平等，中選會本次公告無誤，日前駁回洪的告訴，可上訴。

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