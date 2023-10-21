10/21 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/10/21 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月21日）開獎的第112000252期今彩539開出1注，由台北市內湖區康樂街28號「喜臨門彩券行」獨得；第112000252期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000252期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、08、12、16、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共129注中獎，每注可得500元；肆獎共1286注中獎，每注可得100元。

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第112000252期今彩539中獎號碼為「04、16、22、30、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共170注中獎，每注可得2萬元；參獎共6127注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬674注中獎，每注可得50元。

第112000252期39樂合彩中獎號碼為「04、16、22、30、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7982注中獎，每注可得1125元。

第112000252期3星彩中獎號碼為「732」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000252期4星彩中獎號碼為「2850」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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