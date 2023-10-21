中研院退撫科長涉貪 領走185萬獎金全吐回

台北高等行政法院判張員敗訴。（資料照）

2023/10/21 22:25

〔記者吳政峰／台北報導〕中央研究院人事室待遇退撫科張姓前科長在職時，涉收健檢業者賄賂，助其取得健檢合約，違失期間長達6年，被中研院認定情節重大，重評該6個年度的考績，全從甲等改為丙等，並命繳回已領的185萬餘元的考績及工作獎金。張員興訟抗繳，日前被台北高等行政法院駁回。

檢調查出，張員與其夫曾投資某健檢業者，其子也該公司工作，2011年8月中研院健檢業務承辦人問張，要不要出任健檢標案評委，她未迴避，反同意出任，並在評選會議上護航該業者得標。

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檢調發現，業者以「中研院顧問費、回饋金」名目向公司請款，每年行賄張員20萬元，還到中研院附近的張家樓下交給張夫，共行賄80萬元，並安排二人接受價值共7萬多元的免費健檢。

北院8月間依不違背職務收賄及不正利益罪，判張員3年6月刑，張夫2年、緩刑4年、義務勞務100小時，沒收犯罪所得87萬餘元，行賄的業者因認罪協商，獲輕判6月、緩刑2年，支付公庫20萬元。

全案起訴後，台北地檢署政風室檢送起訴書通知中研院，中研院旋針對張員任職期間的違法失職行為，依相關規定檢討，審認張員違法失職情節重大，重新評擬其2011年至2016年年終考績及2017年另予考績（張員2017年6月2日自願退休生效），重新核定改列為丙等。

中研院函報銓敘部重新銓敘審定後，2022年檢附各年度年終考績丙等通知書予張員，請張員繳回原領2011年至2017年的考績獎金106萬0150元，及年終工作獎金79萬5113元，共計185萬5263元。張員不服，興訟抗繳。

台北高等行政法院表示，中研院前於各該考績年度作成時，因不知張員有違反利益迴避、採購倫理規範及違反貪污治罪條例等違失行為，致均予考列甲等，原考績顯已悖離綜覈名實，信賞必罰的考績本旨，自有違誤。

台北高等行政法院說明，張員違失行為的情節，並無值得保護的信賴利益，中研院依職權重新評擬考績，核定改列為丙等，於法有據。

台北高等行政法院認為，重行評定後的考績，經核並無顯然出於錯誤的事實認定或資訊，亦無違反一般公認的價值判斷標準、逾越權限或濫用權力，法院審查時自應予尊重。合議庭判定中研院處分並無違誤，日前駁回張員告訴，可上訴。

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