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男同事傳「你不要害我晚上夢遺」給人妻 判賠人夫15萬元

台中地院認為張男傳「你不要害我晚上夢遺」給人妻，已非正常朋友社交禮儀，判決應賠償15萬元。（記者張瑞楨攝）

台中地院認為張男傳「你不要害我晚上夢遺」給人妻，已非正常朋友社交禮儀，判決應賠償15萬元。（記者張瑞楨攝）

2023/10/21 11:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子去年發現愛妻噴香水，經常夜歸等異常現象，進一步發現愛妻與同事張姓男子有曖昧，張男甚至傳「你不要害我晚上夢遺」等訊息給吳妻，氣得控告張男索賠55萬元，張男答辯說，這是一般朋友生活對話，不過，法官卻認為，「你不要害我晚上夢遺」屬於性暗示，已逾越一般朋友社交禮儀，判決張男應賠償15萬元。

判決書指出，吳男提起民事訴訟，他指自己於去年9月起，發現妻子有上班前噴香水，下班晚歸或假日外出等異常現象，進而發現妻子與同事張姓男子有曖昧。

吳男指控，張男甚至傳訊息給他的妻子，「你不要害我晚上夢遺」、「等你離婚，等我回來」等，顯示雙方有明顯逾越正常男女社交界線的交往，張男應賠償55萬元。

張男答辯說，他與吳妻之間，沒有踰矩的舉動或性行為，雙方訊息對話，是2人間相互關心、互相勉勵，多屬一般生活談話，並無談及任何有關男女歡愛的挑逗煽情或露骨語言。

台中地院法官認為，吳男傳「你不要害我晚上夢遺」、「等你離婚，等我回來」、「好喔，跟我一樣愛這麼深」、「要睡了，明天起床想看看你」、「會喜歡你、代表你做什麼都會喜歡的」、「請每天想我入睡」、「但我真的喜歡你」等訊息，包括性暗示話語「你不要害我晚上夢遺」，兩人對話不是一般朋友社交禮儀的關心話語，張男的抗辯不足採信，判決應賠償15萬元，可上訴。

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