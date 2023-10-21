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軍方射擊假彈賞鯨船疑遭擊中 嚇壞船上34人

2023/10/21 00:30

〔中央社〕1艘宜蘭賞鯨船今天下午載客出海途中，黑色不明物體突然從天而降，打中船長室玻璃和船頭扶手，嚇壞船上34人，由於當時軍方正射擊迫擊砲假彈，不明物體是否為砲彈碎片有待調查。

宜蘭縣頭城賞鯨船「超級星3號」今天下午2時30分載客從烏石港出海賞鯨，航行過程中，天空突然掉下黑色不明物體，打中船長室玻璃，使得玻璃龜裂，船頭白鐵扶手也受到波及而凹陷，黑色不明物體最後掉入海中，「超級星3號」於下午5時許返抵烏石港。

簡姓業者表示，當時船上有5名船員和29名遊客共34人，大家都嚇壞了，所幸沒有人員受傷。

經相關單位初步查看雷達後，認為事發當時「超級星3號」並沒有進入軍方管制區內，至於落入海中的黑色不明物體是否為砲彈碎片，仍有待相關單位進一步調查。

國防部晚間發布新聞稿說明，軍備局大福兵試場於9月18日發布10月射擊通報，公告今天對海面管制區實施射擊。

國防部指出，下午2時至下午4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，便射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥），但於下午5時10分接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。

國防部強調，軍備局將編組專案人員，實施完整調查，以確保海面作業船隻安全，達成武器裝備測試目標。（編輯：徐睿承）1121021

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