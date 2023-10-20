八旬婦想見兒子最後一面 基隆典獄長派專車載阿嬤赴雲林探監

八旬盧姓老婦在基隆監獄典獄長張龍泉啟動「家庭支持方案」後，獲得利伯他茲基金會派專車，載阿嬤到雲林第二監獄探視兒子，母子多年未見，相擁而泣，場面令人動容。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/20 15:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕八旬盧姓老婦人定期到基隆監獄探望孫子，基隆監獄管理員發現盧阿嬤近來越走越慢，主動關懷才知，年歲已高的阿嬤有感於自己來日不多，想要見關在雲林第二監獄的兒子最後一面；典獄長張龍泉獲知後啟動「家庭支持方案」派專車接送阿嬤探監，母子多年未見，相擁而泣，場面令人動容。

82歲盧姓老婦人定期會到基隆監獄探望孫子，每回都帶孫子愛吃的食物來，會客結束前，總都會叮嚀孫子要聽話「毋通做歹代誌」、「要好好做人」，一旁接待阿嬤的監獄管理員，每回見阿嬤來探監，總會親切的叮嚀：「阿嬤您慢慢走」、「走好」。

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這幾次會客，監獄管理員發現盧阿嬤越走越慢，走幾步就會喘，必須停下腳步歇息幾分鐘才能繼續走，遂主動上前關懷。盧阿嬤這才娓娓道來，她為了生活靠撿資源回收物度日，近月來體力大不如前，雙腳已經走到變形，擔心自己來日不多。

阿嬤說著說著就哭了起來：「我還有一個心願未了！」，原來是兒子阿成因販毒被判刑31年半，目前關在雲林第二監獄，她想到雲林監獄探望兒子，卻因為做資源回收收入有限，無法負擔交通開銷，所以這個心願一直無法實現。

典獄長張龍泉獲知後，立即啟動「家庭支持方案」，指示教化科聯繫利伯他茲基金會後，該會立即運用社會資源接送方案派專車，載阿嬤到雲林第二監獄探視兒子。

陪同的基隆監獄調查員指出，母子相見那一刻，兩人相擁而泣，阿嬤當場泣不成聲，場面令人動容。阿嬤也跟叮嚀孫子一樣不斷勸阿成要好好做人，還說這一次可能是他們母子最後一次見面；阿成聽了頻頻拭淚，允諾不再讓母親失望，出獄後會好好做人，回饋社會。

張龍泉表示，收容人家屬有困難時，監獄會結合當地社會資源，竭盡所能地完成他們的願望。此次，他要特別感謝雲林第二監獄以及利伯他茲基金會全力支持、協助，使得盧阿嬤能完成心願，也讓矯正人員的愛心擴散到社會邊緣角落。

八旬盧姓阿嬤長年做資源回收，身體每況愈下，在利伯他茲基金會志工（右）與基隆監獄調查員（左）協助下，才能順利走上台階前往會客。（記者林嘉東翻攝）

八旬盧姓老婦人（左）在基隆監獄調查員、與利伯他茲基金會志工陪同，到雲林第二監獄探視多年未見的兒子（右），與他閒話家常。（記者林嘉東翻攝）

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