電動單車鬼切擊倒路邊3車 以為「沒車牌」烙跑照樣揪出來

蘇男騎乘沒有車牌的電動單車撞倒路邊3輛機車。（民眾提供）

2023/10/20 16:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區日前深夜發生路邊3輛機車遭撞倒事故，車主得知肇事車種是沒有車牌的電動單車，一度不抱希望自認倒楣，但警方鍥而不捨反覆過濾路口監視器，3天後終於循線找到肇事者，而車主們也非常驚訝更感謝員警的用心，不至於求償無門。

台中市第五分局交通分隊警員吳政哲，本週一獲報前往北屯區瀋陽路三段處理交通事故，發現現場兩輛機車倒地，還有另輛機車有擦撞痕跡，為了爭取證據保存時效，吳員立即調閱路口監視器，發現事發現場是前一晚遭一輛電動輔助自行車連撞3輛停放的機車後，便匆忙離開。

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棘手的是，電動輔助自行車不需懸掛車牌，要找到肇事者難度相當高，吳員追查該車行駛方向，經過仔細反覆查看後，驚訝發現該輛單車竟回到現場兩次，最終在吳員鍥而不捨努力下，一路追蹤到當天騎乘電動輔助自行車的39歲蘇男，他坦承當時未注意前方情況，導致撞倒了機車，以為沒事就逕自離去。

其中一輛受損機車的吳姓女車主，起初得知機車是被一輛沒有車牌的電動輔助自行車撞倒，自認找到肇事者機會渺茫，前天得知警方找到肇事者時非常高興，並感謝吳員的用心，不至於求償無門。

警方提醒，無論是駕駛何種交通工具，一旦發生碰撞事故，切勿逕自離去，最好的做法是先撥打110報警通知警方到場處理，以確保事故當事人權益得以保障。

警方獲報趕往處理。（民眾提供）

警方循線找到電動單車揪出肇事的蘇男。（民眾提供）

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