1塊錢揪出警示帳戶！男子見警拔腿狂奔 被逮認了當車手

藍男（圖右）見到警察立即拔腿狂奔，被員警（圖左）追到，高舉雙手被捕。（警方提供）

2023/10/20 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕32歲藍姓男子於本月16日深夜10時許，跑到台中市大智路郵局，剛好中市警局三分局的巡邏警車途經，他見到警察立即拔腿狂奔，員警也立刻追捕，他雙手高舉被逮捕，警方搜出一張提款卡，還發現該卡所屬的銀行帳戶，被民眾匯入1元後報案，成為警示帳戶，他才坦承自己是詐欺車手，警方將他依詐欺罪移送法辦，並建議檢方聲請羈押，但他坦承犯行，檢方以1萬元交保。

警方深入調查，藍男所屬的詐欺集團，是用「假冒某知名健身中心購買健身課程，因公司內部作業疏失，誤儲值了數萬元不等，且會從被害人帳戶自動扣款」騙詞，指示受騙民眾，把錢匯款到指定的人頭帳戶；警方偵辦中，發現有一位民眾，懷疑此人頭帳戶有問題，遂匯入1元，再向警方報案，這也是警方逮捕藍男時，發現他手上提款卡的帳戶，已被列為警示帳戶之因。

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中市警察局第三分局調查，該分局立德派出所員警，於上述時間行經中市東區大智路郵局，身穿黑衣的藍男，當時站在騎樓的機車旁，他見警車駛來，立刻拔腿狂奔，立刻竄入附近巷弄，警方也立刻追逐，很快將他逮捕，身上查獲一張異常的提款卡，懷疑他是車手，但他矢口否認。

警方發現藍男不是這張提款卡的主人，且此提款卡的帳戶，已經列為警示帳戶，他又說不清楚來源，警察更懷疑他是車手，經過一番詢問，藍男終於承認，他是詐欺集團旗下車手，當時接獲詐團上手的指示，去提領10餘萬元贓款，再把贓款藏匿在某個隱密處（例如公園廁所內），再由詐欺集團指派他人拿取，製造金流的斷點，躲避警方追緝，全案經警方詢問後，將藍姓男子依詐欺罪嫌，移送檢方偵辦。

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