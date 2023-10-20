首例！博士生拒繳700元學生會費 台師大學生會提告贏了

吳姓博士生因拒繳學生會費700元被台師大學生會提告，北高行維持北院判決結果，確定要吳男繳交700元。示意圖。（資料照）

2023/10/20 09:37

〔記者溫于德／台北報導〕台灣師範大學學生會指吳姓博士生拒繳兩學年度的學生會費共700元提起告訴。台北地院行政訴訟庭認為台師大學生會提告有理，要吳姓學生應繳700元會費；吳不服上訴，被台北高等行政法院駁回確定。本案是大學學生會費追討且成功的首例。

台師大學生會認為，吳男為台師大公民教育與活動領導學系博士班學生，依大學法、台師大學生會組織章程、台師大學生會會費條例，吳男是台師大學生會的當然會員，負有義務繳納學生會費，向吳男催繳2020年、2021年的學生會共700元；但吳男拒繳，因此決定提告。

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吳男雖承認欠繳學生會費700元，但依大學法施行細則，學生會費應屬「自由繳交」，繳交會費與否屬學生自由，所以他沒有繳交會費的義務；縱使他有義務繳交會費，然而大學法規範意旨，收取學生會費的權限應在大學，台師大學生會並無權限催繳學生會費，請求法院判台師大學生會敗訴。

北院說明，根據大學法規定，學生會是否向其會員收取會費固為學生會自治事項，大學不得干預，但如果學生會決議收取，學生即應受該決議、章程的拘束，負有繳納會費的義務，這也就代表吳男身為該校博士班學生，應繳納700元的學生會費。

吳男不服上訴，北高行指出，學生會的設置，是立基於學生事務應由學生自治，及培養學生民主素養應屬大學教育的一環等公益目的，因此學生會是由學生組成的人合團體，其會員資格的取得及喪失依據大學法規定採「強制會員制」。

另為使學生會能履行任務，大學法明文授予學生會得向學生收取會費；北高行因而判吳男敗訴，代表他確定得繳700元的會費。

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