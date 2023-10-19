為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

苗栗民宅大火 住戶婦人：起火前聽見爆裂聲

苗栗市國立苗栗高中對街一戶平房晚間7點左右失火，現場火勢猛烈。（民眾提供）

苗栗市國立苗栗高中對街一戶平房晚間7點左右失火，現場火勢猛烈。（民眾提供）

2023/10/19 20:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市國立苗栗高中對街1戶平房今晚（19日）7點左右失火，火勢猛烈，幸好住戶老婦當時不在屋內，沒有人員受傷。

據住戶婦人說，當時她人在屋外面乘涼，屋內沒人，也沒有煮東西，忽然聽到屋內有爆裂聲，火就燒了起來。婦人的兒子在附近上班，也趕回家關心。

現場火勢猛烈，平房付之一炬，消防人員目前殘火處理中，將待火勢撲滅後進一步調查起火原因。苗栗市公所也協助安置婦人到旅舍過夜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義義竹公有零售市場火警 1人送醫
2023/10/18 11:55

嘉義義竹公有零售市場火警 1人送醫
救災不分上下班！勇消返家途中遇火警主動撲救
2023/10/17 13:35

救災不分上下班！勇消返家途中遇火警主動撲救

勞動局促進國民就業法令知能研討會
公寓臥室冷氣機突竄火煙 一家三口驚醒倉皇逃生
2023/10/17 12:12

公寓臥室冷氣機突竄火煙 一家三口驚醒倉皇逃生
住家起火2歲、4歲姊弟遭鎖屋內不治 父母外出原因曝光
2023/10/16 17:57

住家起火2歲、4歲姊弟遭鎖屋內不治 父母外出原因曝光

女力限定盛會 2023台新女子路跑開始報名
住家起火2幼童不治 嘉縣社會局：父母未在家將究責
2023/10/16 13:30

住家起火2幼童不治 嘉縣社會局：父母未在家將究責
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播