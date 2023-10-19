苗栗民宅大火 住戶婦人：起火前聽見爆裂聲

苗栗市國立苗栗高中對街一戶平房晚間7點左右失火，現場火勢猛烈。（民眾提供）

2023/10/19 20:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市國立苗栗高中對街1戶平房今晚（19日）7點左右失火，火勢猛烈，幸好住戶老婦當時不在屋內，沒有人員受傷。

據住戶婦人說，當時她人在屋外面乘涼，屋內沒人，也沒有煮東西，忽然聽到屋內有爆裂聲，火就燒了起來。婦人的兒子在附近上班，也趕回家關心。

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現場火勢猛烈，平房付之一炬，消防人員目前殘火處理中，將待火勢撲滅後進一步調查起火原因。苗栗市公所也協助安置婦人到旅舍過夜。

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