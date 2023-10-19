我跟立委很熟！ 假助理誆投資「可獲利5倍」 詐得738萬

立委陳素月臉書粉專被盜用，上圖為造假網頁，名字前還多一個月字，下圖為官方認證網頁，名稱後有SayYes還有藍勾勾（紅圈處）。（記者陳冠備攝）

2023/10/19 19:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化林姓男子曾在立委陳素月辦公室擔任義工，但他卻向陳姓女子謊稱是陳素月的國會助理，邀其投資土地重劃每年可獲利5倍，並出示跟陳素月的對話記錄，讓陳女信以為真，2年多來陸續交付35次現金共738萬餘元，但遲遲不見獲利，後來陳女跟陳素月求證才知受騙。彰化地檢署近日偵結，將林男依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，林男（39歲）在2017年間認識陳女，但當時他只在立委陳素月的辦公室擔任義工，並無助理身分，但他向陳女謊稱為陳素月的國會助理關係，得知可以藉由土地重劃投資獲利，前半年就可獲利3至5倍等語，向陳女以投資名義借錢，林男同時擅自使用陳素月頭像，在LINE註冊同名假帳號後跟自己對話，最後再擷取對話記錄來取信陳女。

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陳女不疑有他，從2019年2月至2021年6月間，跟林男相約員林火車站、台中清水、台中高鐵站等地面交21次，金額從3萬至150萬元不等，陳女也將提款卡交由林男自行提款14次，合計738萬8000元，陳女存款幾乎被榨乾，最後一次面交只有2000元，直到經向陳素月求證才得知被騙，憤而報警。

檢方偵查後認為，林男曾犯下傷害案被判刑3月，卻不知反省又假冒立委助理名義進行詐欺，決定以詐欺罪起訴，建請法官加重判刑，並沒收犯罪所得。

對此陳素月表示，對林男並沒印象，不過近期詐騙猖獗，從6月以來，就接獲不少民眾反映，有宵小偽造她臉書粉專，分享過時的「政府紓困專區」訊息，來誘騙網友上當，經檢舉後該網頁也已下架。陳素月提醒，她也不會教人投資，民眾對此訊息一定要求證，以免陷入詐術受騙。

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