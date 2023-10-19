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失業水電工組電纜線竊盜集團 專偷社區地下室電纜變賣

賴姓水電工組電纜線竊盜集團，專偷社區地下室電纜變賣，基隆地院審結，判賴男8月徒刑。（資料照）

賴姓水電工組電纜線竊盜集團，專偷社區地下室電纜變賣，基隆地院審結，判賴男8月徒刑。（資料照）

2023/10/19 16:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓水電工失業缺錢花用，夥同高姓男子與在逃2名男子共組電纜線竊盜集團，專挑住宅大樓地下室停車場行竊，去年3月剪斷社區7條共30公尺長電纜線，還來不及帶走銷贓，就被警衛發現倉皇逃逸。基隆地院審結，依加重竊盜罪判處賴男8月徒刑。

判決指出，賴男去年3月某日凌晨1時許，夥同高姓男子、與在逃綽號「聰明仔」的男子及A男，分別開2輛車至基隆市信義區某集合式住宅地下室停車場，剪斷停車處上方電纜線共7條，還未將剪下的電纜線搬上車載走，就被社區邱姓警衛發現。

賴男趁警衛不注意，與高男等3人駕車離去，警方獲報趕抵，在停車場發現遭賴等人剪斷，來不及帶走的電纜線，共有7條合計長30公尺，價值6萬元，另在現場找到賴男遺留在現場的瓦斯噴槍。

警方以車追人，循線逮到賴姓男子，賴坦承瓦斯噴槍是他的，電纜線也是他與高等3人剪的。警詢後，將賴男依加重竊盜罪嫌送辦，另追捕高姓等3人到案，檢方先行起訴賴男加重竊盜罪。

法院審理時，發現賴男從事水電工，擁有一技之長，失業期間竟利用專長行竊，恣意侵奪他人財物，危害社會經濟秩序及他人財產安全，依加重竊盜罪判他8月徒刑。

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