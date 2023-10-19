中國貨船越界走私動物內臟7公噸 馬祖海巡逮3船員

海巡署馬祖巡防區查獲大陸船舶走私疑動物內臟。（海巡馬祖巡防區提供）

2023/10/19 14:24

〔記者盧賢秀／綜合報導〕海巡署第十一（馬祖）巡防區在16日13時左右，發現1艘可疑中國籍無船名貨船要進入馬祖東引海域，通報巡防艇趕往查處，該船見狀加速逃逸，隨後在東引岸際擱淺，當場查獲3名中國船員及疑似走私之動物內臟一批，重量約7公噸，全案已報請連江地檢署指揮偵辦。

馬祖海巡隊表示，16日下午1點左右，馬祖巡防區於東引西北方1.7浬海域，偵測到1艘可疑船舶往東南方向航行，調派巡防艇趕往辨識為中國籍貨船後，即實施廣播驅離，但該船仍持續往東引清水沃岸際航行，經通報岸際巡邏人員協同處置，並會同東引指揮部及熱心民眾，於擱淺第一時間查獲3名中國籍船員。

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經派員檢查貨船發現疑似動物內臟一批，初步清查為「澳洲羊瘤胃」，重量約7公噸；另該貨船擱淺後進水嚴重，馬祖海巡隊已派艇佈放攔油索，防止油污外洩，全案依「懲治走私條例」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」移送連江地檢署偵辦。

馬祖巡防區表示，為及時防堵未經檢驗的畜產品輸入我國，海巡署將持續強化各項查緝作為，以確保國家安全及國人健康。同時呼籲民眾在海上或岸際，如有發現任何違法情事，請撥打「118」海巡報案專線，維護海域及國境安全。

海巡署馬祖巡防區查獲中國無名船走私疑似動物內臟。（海巡馬祖巡防區提供）

海巡署馬祖巡防區查獲中國船走私疑似動物內臟。（海巡署馬祖巡防區提供）

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