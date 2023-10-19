網友留言辱罵中市議員王立任「X你娘」 法官判無罪：評論公共議題

郭男於議員王立任此貼文下方留言辱罵，法官認為他是針對施打疫苗的公共議題而發言，判決郭男無罪。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2023/10/19 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓男子，於去年5月30日在民進黨籍台中市議員王立任臉書粉絲專頁，留言辱罵「靠夭三小！X你娘勒、蠢貨」等語，被王立任控告刑法的公然侮辱罪，郭男於法院審理時說，他是針對王立任質詢的問題發言，法官認為涉及公共事務的評論，言論自由優於名譽法益，郭男是針對王立任質詢施打疫苗的議題，表示不贊同意見，尚非毫無意義謾罵，據此判決無罪，可上訴。

判決書指出，台中地檢署起訴主張，郭男於上述時間，於「王立任-任真打拼」臉書粉絲團網頁留言辱罵，顯然是辱罵貶抑王的人格，觸犯刑法第309條的公然侮辱罪嫌。

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郭男答辯說，王立任把自己在議會質詢的內容，放在平臺上（臉書）讓大家評論，衛生福利部給台中的疫苗還短缺5萬劑，疫苗是國家政策，可受公評之事，他沒有公然侮辱之意，留言是針對王立任質詢發言，「我的意思是中央撥付給地方疫苗不足短缺，不應該刁難台中市衛生局長」。

法官認為，憲法保障言論自由，最重要者首推「意見」；涉及公共事務的評論，如非以污衊人格為唯一目的，原則上言論自由優於名譽所保護的法益，郭男的留言，是對王立任於中市議會質詢，關於學生接種新冠肺炎疫苗的作業，是針對新冠肺炎期間，孩童施打疫苗的公共議題進行評論。

法官強調，郭男雖有「打拼三小」、「靠夭三小」、「X你娘勒，蠢貨」等較為主觀，且是較粗鄙、不雅詞彙，可能使王立任瀏覽後心感不悅，但綜觀文章與留言整體脈絡，郭男又是台中市民，留言主要是表達，他認同中市衛生局長於質詢過程中提及疫苗短缺之事，難以認定有侮辱犯意，判決他無罪。

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