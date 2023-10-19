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水管破裂害倉庫大淹水 自來水公司被判賠償52萬

自來水公司水管爆裂大淹水，公司倉庫產品受損，橋頭地院判賠。（記者鮑建信攝）

自來水公司水管爆裂大淹水，公司倉庫產品受損，橋頭地院判賠。（記者鮑建信攝）

2023/10/19 06:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鳥松區神農路多年前大水管爆裂，鉅翰通運公司倉庫淹水，通訊等產品受損，求償至少700多萬，橋頭地院認定自來水公司有過失，判決賠償52萬元，相當罕見。

原告鉅翰公司指稱，為業務需求，在鳥松區神農路設立倉儲倉庫，管理客戶所寄倉物品。2019年4月26日，由於自來水公司第七區管理處管理疏忽，神農路2000mm原水管破裂漏水後，又未及時搶救，導致倉庫淹水，辦公室內器具、通訊設備、客戶寄倉等物品毀損。因此，要求賠償產品受損、搬運、清理廢棄物、承租倉庫等費用，至少700多萬元。

水公司則說，當日上午11點即關水止漏，至下午1點已無淹水，並無原告所稱未即時處置情事。並說，原告提出清點項目及拍攝照片均難採認，或有重複計算情形，或與淹水無關，縱使有受損產品，也應計算折舊，始稱公允。

此外，原告主張無法出租營業損失部分，並未提出相關證據，其僅為純粹經濟上損失，沒有求償的權利。

橋頭地院法官開庭調查，認定水公司維修不當的確有過失，但據原告提出損失清單等證物，認為賠償52萬比較合理，仍可上訴。

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