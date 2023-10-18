酒駕闖平交道撞太魯閣號 台鐵局：求償2475萬

酒駕違規闖平交道撞太魯閣號列車，台鐵局表示，將向肇事車主求償2475萬元。（民眾提供）

2023/10/18 19:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵401次太魯閣號在今年8月21日上午6點44分行經花蓮縣新城鄉佳民村平交道時，遭到酒駕的轎車闖入平交道撞及，所幸旅客均安，但造成列車及平交道設備受損，台鐵局經過估算及開會討論後，今日核定要向肇事車主求償2475萬元。

台鐵401次太魯閣號遭酒駕轎車撞及事故，當時花蓮新城-北埔區間都受影響，直到下午1點8分才恢復雙線正常行車，共影響26列次、旅客約8300人，列車累計誤點950分。

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台鐵局表示，太魯閣號列車除了車體受損之外，許多車下設備、電氣設備都有損壞，包含車下管路、主風泵、馬達等設備以及列車主變壓器等都有受損，因為是原廠設備，加上周邊一些連動設備也必須一同更換，所以金額較高。營運損失方面，因為當時還有一條軌道能夠單線雙向運轉，僅有部分旅客退票及列車誤點賠償，金額較少。經過估算太魯閣號列車車損、營運損失、受損的平交道及路線設備修復費用後，總金額達2475萬元，將向肇事駕駛求償。

車輛違規闖越平交道撞到列車或遭列車撞擊事件已不是首次發生，2012年的桃園埔心平交道事故，砂石車闖越平交道撞到太魯閣號列車等，當時求償2.1億元。台鐵局表示，台鐵列車材料及維修費用都相對昂貴，呼籲民眾通過平交道時一定要遵守規定，保障自身生命、財產安全。

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