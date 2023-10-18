民眾黨背大氣球騎YouBike造勢 交通大隊：可打110由警力到場告發

臉書粉專「孟買春秋」17日接到網友爆料稱，從捷運新埔站出來要騎YouBike回家，卻看到柯文哲的競選團隊借了好幾台YouBike造勢，害他無車可借。（翻攝孟買春秋粉專）

2023/10/18 19:16

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民眾黨被爆大量租借YouBike造勢宣傳 民怨借不到車

〔記者陳冠甫／台北報導〕臉書粉專「孟買春秋」昨（17日）接到網友爆料稱，下班從捷運新埔站出來要騎YouBike回家，卻看到柯文哲的競選團隊借了好幾台YouBike造勢，造勢者還身背大氣球，害他無車可借。對此，台北市交通大隊執法組長黃健盛受訪表示，道路交通安全規則122條規定，自行車載物高度有一定限制，民眾若發覺違規情事，可撥打110請警察同仁現場告發。

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黃健盛說明，道路交通安全規則122條第1項第2款規定，自行車載物高度不得超過駕駛人肩部，重量不得超過20公斤，長度不得伸出前輪，並不得伸出車後1公尺，寬度不得超過車把手；若有相關違規態樣，將依道交條例慢車章節，現場予以認定告發。

至於他人身背大氣球騎自行車的行為，民眾能否自行拍照舉發。黃健盛回應，相關行為並不在道路交通管理處罰條例第7-1條民眾得檢舉要項的範圍內，若民眾發覺違規情事，可撥打110請警察同仁現場告發。

針對是否禁止競選活動使用YouBike。交通局表示，並無禁止競選活動使用YouBike作為交通工具，但如果候競選活動時於YouBike綁旗幟或貼宣傳標語，除不符YouBike會員條款規定，不得為廣告等商業性用途且影響騎乘安全，也違反道路交通管理處罰條例之規定。

微笑單車公司林經理受訪指出，租借車輛須符合會員條款，不可加裝、改裝或附載，避免造成車輛毀損或髒污，進而影響自身安全以及其他會員權利；在不違反道路法規情形下，並沒有限制騎乘車時穿著或配戴其他物品。

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