桃園情殺3死命案 夫妻胸頸部遭砍54刀

桃園市楊梅區一處社區發生夫妻檔陳屍住家、兇嫌墜樓輕生的3死命案，檢警勘驗死者夫婦胸頸部被殺54刀，刀刀致命；示意圖。（記者李容萍翻攝、資料照；本報合成）

2023/10/18 17:49

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區一處社區發生兇殺案，48歲鄭姓男子昨天傍晚被發現墜落在三民路與瑞溪路一段空地，楊梅警分局獲報追查，發現鄭男墜落所在的社區7樓住戶的洪姓夫妻雙雙陳屍屋內、身上有多處刀傷，懷疑是鄭男行凶後畏罪輕生，桃園地檢署檢察官今天會同法醫相驗，發現洪姓夫婦2人共被砍殺54刀，初判都因失血過多死亡，而兇嫌究竟是使用菜刀或其他刀械，將於下週一由法醫研究所法醫進行解剖、調查釐清。

檢方表示，楊梅區社區大樓3人死亡命案，今天由主任檢察官陳詩詩、檢察官林佩蓉偕同法醫前往中壢殯儀館相驗3人遺體，經勘驗初判54歲洪姓貨車司機遇害時間約為昨天上午10點多、身中28刀，刀傷集中於胸處，研判為致命傷；洪男的42歲黃姓越南籍妻子約於昨下午4點遇害，初判身中26刀，刀傷集中於頸脖處。從2死者身上刀傷可見兇手堪稱痛下殺手、朝致命部位砍殺奪命，警方已蒐集現場所有刀具，將比對釐清犯案兇刀。

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檢警調查，案發處社區大樓平時大門緊閉並設有警衛室，但社區監視器並無錄影功能，只能監看，住戶出入通道除大門及地下室停車場，大門必刷磁扣開鎖，另有1處可供1人通過的鋁製側門，平時是上鎖狀態，而地下室停車場出入得利用遙控器開啟。

警方初步清查，鄭嫌的轎車停放在社區外，懷疑他可能是趁其他住戶開車進入地下室停車場的空檔闖入社區，但從地下室及一樓要進入各樓層，仍須磁扣感應搭乘電梯，研判鄭嫌可能走安全梯上樓，也不排除與不知情至住戶共乘電梯，正設法釐清，此外也不排除有其他共犯協助，相關疑點仍由檢警調查釐清中。

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