為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人工受孕6寶都無血緣 夫控妻「調包精子」提否認親子關係吞敗

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2023/10/18 18:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名男子與妻子結婚6年，雙方人工受孕3次育有6名子女，但男子主張被騙，妻子調換他的精子，在國外買精子受孕生下頭2名子女，後來2次人工受孕也沒有用他的精子，2人今年6月已離婚，提出確認親子關係不存在、否認6名子女之訴，嘉義地方法院判決駁回。

該男子與妻子於2017年結婚、今年6月調解離婚，男子主張，妻子借用他人精子受孕，生下6名子女，妻子曾表明可以自己撫養，如今他與妻子離婚，雖他是戶籍登記上的生父但並無真實血緣關係，依民法提出訴訟，確認6名子女非他與妻子受胎所生的婚生子女。

嘉義地院經男子請求親子血緣鑑定，經囑託成功大學醫學院附設醫院為親子血緣鑑定，男子與6名子女親屬關係概率為0%。

男子提起訴訟主張，6名子女中頭兩個是妻子用欺騙方法，將他的精子存起來，從國外偷偷買精子調換，「他是被騙的」，小孩出生後很明顯不是他的小孩，後來又做了2次人工受孕，他知道沒有用他的精子，但為了挽回婚姻簽署同意書。

承審法官認為，男子主張頭2胎子女以詐騙方式調換精子，縱屬真實，但已經超過「人工生殖法」訂定子女出生之日起滿3年不得追訴規定，不得提起否認子女之訴，且人工生殖法制定是基於公益性目的，不能因夫妻離婚有適用上不同，男子與6名子女親子血緣關係經人工生殖法規定，視為婚生子女，男子否認子女之訴應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》我不是孩子的爹！養6年才知戴綠帽 告詐欺求償全敗訴
2022/03/01 00:42

獨家》我不是孩子的爹！養6年才知戴綠帽 告詐欺求償全敗訴
「假親生兒」走歪路 父母上訴斷關係
2017/08/04 11:36

「假親生兒」走歪路 父母上訴斷關係

小港漢民商圈旺 輕豪宅凸顯高CP值
「你兒子跟你長得不像」 男驚覺戴綠帽
2016/11/15 22:09

「你兒子跟你長得不像」 男驚覺戴綠帽

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播