人工受孕6寶都無血緣 夫控妻「調包精子」提否認親子關係吞敗

嘉義地方法院。（資料照）

2023/10/18 18:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名男子與妻子結婚6年，雙方人工受孕3次育有6名子女，但男子主張被騙，妻子調換他的精子，在國外買精子受孕生下頭2名子女，後來2次人工受孕也沒有用他的精子，2人今年6月已離婚，提出確認親子關係不存在、否認6名子女之訴，嘉義地方法院判決駁回。

該男子與妻子於2017年結婚、今年6月調解離婚，男子主張，妻子借用他人精子受孕，生下6名子女，妻子曾表明可以自己撫養，如今他與妻子離婚，雖他是戶籍登記上的生父但並無真實血緣關係，依民法提出訴訟，確認6名子女非他與妻子受胎所生的婚生子女。

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嘉義地院經男子請求親子血緣鑑定，經囑託成功大學醫學院附設醫院為親子血緣鑑定，男子與6名子女親屬關係概率為0%。

男子提起訴訟主張，6名子女中頭兩個是妻子用欺騙方法，將他的精子存起來，從國外偷偷買精子調換，「他是被騙的」，小孩出生後很明顯不是他的小孩，後來又做了2次人工受孕，他知道沒有用他的精子，但為了挽回婚姻簽署同意書。

承審法官認為，男子主張頭2胎子女以詐騙方式調換精子，縱屬真實，但已經超過「人工生殖法」訂定子女出生之日起滿3年不得追訴規定，不得提起否認子女之訴，且人工生殖法制定是基於公益性目的，不能因夫妻離婚有適用上不同，男子與6名子女親子血緣關係經人工生殖法規定，視為婚生子女，男子否認子女之訴應予駁回。

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