妻澆夫熱水再1刀斃命 一審判刑13年

2022年6月16日清晨，台南東區大同路一段一處公寓五樓發生妻殺死丈夫的悲劇命案，警方到場封鎖。（圖：民眾提供）

2023/10/18 17:12

〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市東區大同路1段1棟公寓5樓的王姓女子與陳姓丈夫，平時感情不睦，2022年6月中旬之前發生幾次爭執，王女為此不滿，她竟於同年6月16日凌晨拿熱水潑灑睡夢中的丈夫，陳男被燙得痛醒與妻子扭打，王女再拿水果刀刺中丈夫腹部致傷重不治。今天下午台南地院依殺人罪判王女13年徒刑。

今下午到庭聽判的王女（33歲）受訪時說，一定會提上訴，事實上，她會這麼對陳姓丈夫（40歲），是因為丈夫生前對她造成很大的痛苦，只是案發時家境也不好、還列中低收入戶，家中沒錢裝監視器，所以無法存證，當時她只是要傷害丈夫而已，讓對方嚐嚐加諸在她身上的痛苦，沒有想要殺害先生的故意。

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檢警調查，2022年6月16日凌晨5點多，王女在台南東區大同路住處趁著丈夫陳男熟睡時，拿熱水瓶朝陳男臉部、身體潑灑大量熱水，使陳男臉部、左手與左背部多處燙傷，身體有20%面積2級燙傷合併橫紋肌溶解症。

陳男被妻子熱水澆身痛得醒來，與王女扭打，王女再拿起臥室內的1把水果刀刺向陳男腹部，刺穿橫膈膜、肝臟、腸繫膜與下腔靜脈，導致陳左右側血胸、氣胸及大量出血，經人送到成大醫院急救，仍於同日上午8點許不治身亡。

陳男被刺後跑到住處陽台大喊救命，鄰居見狀向1樓管理室報案，警方獲報後到場逮捕王女查辦。王女說，案發後，她與陳男所生育的1名3歲兒子，也被法院把監護權判給陳男的父母，目前是希望爭取在她入獄服刑前能有多些時間探視兒子。

現場留下大量血跡。（圖：民眾提供）

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