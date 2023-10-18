台中男加霸王油逃竄 喝咖啡落網亂喊：假警抓人質

田男到加油站加霸王油。（警方提供）

2023/10/18 17:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市田姓男子13日騎車到北區一間加油站加油，加完95元霸王油後隨即逃逸，員工當場傻眼趕緊通報主管報案，警方根據機車車牌以車追人，昨天循線在南屯區一間連鎖咖啡店逮捕田男時，他因精神狀況不佳亂竄還高喊「假警察要抓我當人質，救我」，最後仍被警方制伏，依詐欺罪嫌送辦。

台中市警第二分局永興派出所當晚接獲中油進化北路加油站林姓經理報案，稱一名男性騎乘機車前往加油，加油完畢尚未完成付款隨即騎車逃逸，致使加油站損失油費95元，警方獲報立即啟動偵查，經調閱監視器發現，犯嫌為一名男子，身著白色上衣、牛仔褲、後背包，接著根據機車車牌以車追人，鎖定42歲田男涉嫌展開查緝。

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警方昨天發現田男機車出現在南屯區五權西路與黎明東街口一帶，隨即派員前往查訪，下午在附近一家咖啡店內發現田男身影上前盤查，當場查獲犯罪當下騎乘機車，但田男看到警方後，疑精神狀況不佳，除了向其他客人求助外，還高聲尖叫「假警察要抓我當人質」。

後續經支援警力抵達後，不斷從旁安撫情緒，始順利將田男帶回偵辦，訊後全案依詐欺罪嫌送辦；第二分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

田男逃逸畫面被監視器全都錄。（警方提供）

警方循線逮捕田男（圖左）。（警方提供）

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