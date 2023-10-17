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昔日板橋角頭之女葬身火窟 鄰居：不捨沈姊受病痛火劫

角頭之女葬身火窟，警方查訪她的親戚。（記者吳仁捷攝）

角頭之女葬身火窟，警方查訪她的親戚。（記者吳仁捷攝）

2023/10/17 13:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋陽明街23巷內一處鐵皮屋今天凌晨發生大火，由於屋中堆滿資源回收物，消防局第一大隊一度無法尋獲受困婦人，直到火勢撲滅，發現婦人屍骨碳化，還遭燒熔塑膠回收物包覆，無法移出，檢警今天下午將相驗釐清身分、死因；鄰居得知沈婦噩耗，都很訝異，透露沈婦為早年新埔角頭「長腳海」的女兒，為人豪爽，對她遭受病痛火劫，都很不捨。

消防單位今天凌晨獲報，陽明街23巷內一間鐵皮屋失火，火煙上竄，波及兩側老舊公寓、警察宿舍大樓住戶，上百住戶凌晨緊急疏散，造成一對男女住戶嗆傷送醫；救災的第一大隊透過里長、鄰居等關係人，掌握72歲沈婦居住狹長鐵皮屋內，且堆有大量資源回收物，同步滅火、阻隔延燒，但整間鐵皮屋仍付之一炬。

因資源回收物過多，火載量大，消防帶隊官一度無法確認是否有人受困，直到火勢撲滅，進一步搜尋、檢視，赫見一具碳化的屍骨與塑膠製品燒熔，貿然破壞恐破壞遺體，當場目判明顯死亡未送醫。

鄰居透露，死者為昔日新埔角頭「長腳海」之女，地方人士都稱她「沈姊」，年輕時頗有乃父之風，對外手腕靈活，為人豪爽，跟鄰居都會打招呼，地方關係不錯，但年邁後，因個性、久病等因素，未與家人同住，獨居至今。

鄰居透露，沈姊世居當地，也有房子，失火的畸零地也是她所有，近年蓋起鐵皮屋在該處獨居，因老人家惜物，東西只進不出，裡面堆滿回收物，里長、鄰居要幫她清理都被婉拒，對於她的不幸都很惋惜、不捨。

新北市板橋新埔一帶今天凌晨傳出大火，造成鐵皮屋內人稱沈姊的角頭之女葬身火窟。（記者吳仁捷攝）

新北市板橋新埔一帶今天凌晨傳出大火，造成鐵皮屋內人稱沈姊的角頭之女葬身火窟。（記者吳仁捷攝）

新北市板橋新埔一帶今天凌晨傳出大火，造成鐵皮屋內人稱沈姊的角頭之女葬身火窟。（記者吳仁捷攝）

新北市板橋新埔一帶今天凌晨傳出大火，造成鐵皮屋內人稱沈姊的角頭之女葬身火窟。（記者吳仁捷攝）

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