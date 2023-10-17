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訃聞未列名還要擲筊才能拜亡母 妹告哥求償1元敗訴定讞

陳家女兒回家奔母喪，被要求「擲聖杯才得入內祭拜」怒告哥哥侵權，求償1元敗訴定讞。示意圖，非當事喪家。（資料照）

陳家女兒回家奔母喪，被要求「擲聖杯才得入內祭拜」怒告哥哥侵權，求償1元敗訴定讞。示意圖，非當事喪家。（資料照）

2023/10/17 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳家兄妹感情不睦，妹妹離家多年接獲母親過世消息，回家奔喪時，被哥哥要求須「擲聖杯才得入內祭拜」，妹妹被擋家門外，又發現訃聞的孝子女沒有她的名字，怒向哥哥提告求償1元，一審法官認為妹妹請求無理判敗訴，妹妹不服上訴，二審法官也認為妹妹奔喪權益未受侵害，駁回妹妹上訴，全案定讞。

判決指出，2020年底，陳家母親出車禍住院治療，陳家女兒想去醫院探視，但哥哥認為她早已離家多年對家人不聞不問，加上當時武漢肺炎疫情肆虐，醫院為了防疫對於探病開出超嚴格規定，因此拒絕妹妹探視。

陳母出院回家休養了幾個月，最後仍不幸過世，女兒在頭七當天得知母親過世消息後想回家奔喪，卻在家門口被擋，哥哥要求她「擲聖杯才得入內祭拜」，妹妹只好跪在門口擲完筊後才能拜母親，但她卻意外發現，母親訃聞的孝子女欄位上沒有她的名字，她認為哥哥侵犯她奔喪盡孝的人格法益，提告向哥哥求償1元。

高雄簡易庭審理時，兩人的舅舅和阿姨都作證指出，陳家女兒平常就沒有跟他姊姊（陳母）互動，聯絡她也不回來，兩兄妹感情相當不好，甚至哥哥也沒有妹妹的連絡電話，姊姊過世時，電話還是他給陳家哥哥，哥哥才通知妹妹關於母親過世的消息。

一審法官認為，陳家兄妹感情不睦，面臨母喪時，哥哥有通知妹妹回家奔喪，雖然要求她「擲聖杯才得入內祭拜」，但這是民間習俗，難以認定侵害陳女奔喪權益，且就算哥哥印製的訃聞沒有寫上妹妹的名字，但妹妹也有參與祭拜及陪同出殯，難以認定權益受到損害，因此判陳女敗訴。

陳女不服上訴，二審法官認同原審見解，也認為陳女奔喪盡孝的人格法益未受侵害，因此駁回陳女上訴，全案定讞。

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