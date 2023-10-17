西班牙男主廚猥褻台籍女員工 判囚8月驅逐出境

好色的西班牙籍男主廚住處猥褻台籍女員工，高等法院依強制猥褻罪判刑8月，且於刑期執行完畢後驅逐出境。（記者楊國文攝）

2023/10/17 11:12

〔記者楊國文／台北報導〕台北市一家餐廳西班牙籍男主廚，被控2年前邀貌美的台籍女員工到他住處喝酒，先對她腰部等處游走亂摸等性騷擾後，接著將她熊抱，親吻頸部、臉頰後，還強吻、更抱起她拋到床上，並用手撫摸其大腿內側、胸部，猥褻得逞，女員工不滿提告；台北地院痛斥男主廚造成女方身心嚴重受創，依強制猥褻罪判刑10月，須入獄，執行完畢後驅逐出境。男主廚提起上訴，高等法院今判男主廚8月徒刑，刑期執行完畢後驅逐出境，可上訴三審。

男主廚是台籍女員工的主管，2021年6月5日，他約女員工到他住處飲酒，不久，男主廚藉著酒意，觸摸她的背部、腰部等處，並親吻她的頸部及臉頰，她雖受到嚴重驚嚇，仍鎮定一再閃躲、不從，並出言制止。

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但男主廚並未停手，將性騷擾舉動升高為強制猥褻的犯意，用手壓住女員工的後腦，使她無法抗拒而強吻她，更抱起她，拋丟到床上，以身體強壓她、不斷親吻她，且以手摸她大腿內側及胸部，猥褻得逞。

事後，女員工不甘受辱，報警提告，台北地檢署依強制猥褻罪起訴男主廚。

法院審理時，男主廚否認強制猥褻犯行，辯稱經過女員工同意才親吻她，男主廚委任律師主張，全案只有女員工單一指述，沒有其他證據可以證明男主廚犯罪。

台北地院審理認為，女員工僅在第一次報案時較緊張，部份細節未詳加陳述，但無論是警訊、偵查期間，對於遭男主廚強制猥褻的過發過程、重要關鍵情節均有一致的具體證述，並無明顯瑕疵，應是親身經歷受害而印象深刻。

北院斥責男主廚為滿足自己性慾，對女員工強制猥褻行為，造成她身心嚴重受創，犯後又拒絕認罪，惡性重大，判他10月徒刑，執行完畢後驅逐出境。男主廚不服判決，上訴高等法院。

高等法院經過6個多月審理，今日上午宣判，改判男主廚8月徒刑，執行完畢後驅逐出境，可上訴三審。男主廚今未到庭聆判，無法得知他對判決看法。

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