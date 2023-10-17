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基泰大直監測異常疑多次被「歸零」 基泰建設專員15萬交保

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/10/17 08:12

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設「基泰大直」施工不慎損壞25戶鄰宅，台北地檢署於9月22日發動搜索後，查出該建案有3個月的監測異常數據遭「歸零」，疑「改數據」，昨指揮廉政署8路搜索，以違反建築術成規致生公共危險罪約談基泰規劃部專員姜若彥、財務顧問陳碧嬌及幫忙跑照的女業者黃蕙鑫等3人，今凌晨諭令姜男15萬元交保；陳、黃2人獲請回。

據了解，檢廉昨搜索3名被告的住居處及辦公室，約談名單並無基泰的經營階層，也尚無公務員涉案。

檢廉掌握，今年1至9月的建案監測報告中，3月、4月及7月等3個月份，有數次的異常數據遭莫名「歸零」，現場人員沒有解決異常原因，以致監測形同虛設，工程品管上有疏漏。

上月22日，檢廉首度搜索後，已諭令負責該建案的基泰大直專案副理邱丞鴻、福益營造工地主任張博翔，分別以25萬、10萬元交保。

今年9月13日，檢廉調閱建案監測紀錄，當日還傳喚邱丞鴻、張博翔二人作證；此外，負責建案監測的儀大公司職員也到庭證述，提及事發之前，監測儀器曾多次示警工地的數值異常，該公司也有通知建案現場負責人，檢方因而質疑建案現場負責人漠視異常數據，涉違反建築術成規而釀災。

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