台南第3季固定測速照相取締統計 「桿王」連霸唯一破萬件

玉井區台84線40.38公里的測速照相固定桿，今年第3季取締件數再居全市之冠。（記者吳俊鋒攝）

2023/10/16 23:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局交通大隊進行7至9月固定式測速照相取締排行，玉井區台84線40.38公里處以2786件名列榜首，再度連霸「季冠軍」；連同上半年的統計數據，今年累積開出的紅單已破萬張，若以汽車違規最基本的1600元罰款換算，為國庫進帳逾1600萬元。

交大強調，固定桿的設置，主要是警示用路人，降低事故發生，呼籲民眾行駛時千萬別貪快，也將持續針對無照駕駛、闖紅燈、超速等加強取締，守護所有用路人的行車安全。

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台84線40.38公里就在玉豐大橋旁，根據警方今年1至6月的統計，當地以7741件居冠，加上蟬聯榜首的第3季2786件，成為目前全市唯一取締破萬的測速照相固定桿。

第3季取締排行居次的是南區永成路二段369號往南70公尺處，為2383件，上半年累計全市第9，有明顯增加的趨勢。

至於上半年度排名第5的安南區公學路六段418號前，7至9月累計2045件，擠進前3，也是超速舉發的熱點路段。

若以年度統計來看，台84線40.38公里處的測速照相固定桿，已連2020、2021年的全市榜首，被封為「台南測速王」；去年雖然「沈寂」，退出10大排行，今年再度發威，取締件數又激增。

這支固定桿的拍攝角度是由大內往玉井方向，速限70公里，去年取締件數減少，曾讓附近居民感到欣慰，認為駕駛不再貪快，對地方交通安全是好事。

台84線在大內段仍屬封閉道路，速限90公里，以東過了走馬瀨隧道後，往玉井方向變為一般平面道路，速限降至70公里，駕駛若忘了踩煞車，就容易收到罰單。

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