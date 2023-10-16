男售500元安毒判10年4月 竟是被同居友人出賣

李男涉嫌販售500元安毒，被高雄高分院判刑10年4月。（記者鮑建信攝）

2023/10/16 22:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子涉嫌販售500元安非他命，被居范姓友人出賣，經地院依違反毒品危害防制條例判刑10年4月，他上訴要求從輕改判，高等法院高雄分院審酌他不認罪，又有毒品等前科，維持原審刑度。

判決書指出，去年1月9日傍晚，李男在高雄市梓官區中崙路住處，涉嫌販售500元安非他命予同居范姓男子，後來范（判罪）因吸毒被台南市善化分局查獲，供出毒品是向李購買，警方乃於同月12日上午，前往李住處搜索，查扣毒品、手機等物，移送橋頭地檢署偵查起訴。

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李男被橋頭地院依違反毒品危害防制條例，判處有期徒刑10年4月，他不服上訴指出，他和范各出資500元，向上游「張瑞龍」購買安毒，對方並在梓官住處交予他們，只認幫助犯，否認涉嫌販毒。

高雄高分院調查，范指毒品是向李購買，不是李所說上游，而李男並自承范曾多次透過他拿毒品，其所辯不足採信，並審酌他有毒品、偽造文書、公共危險、竊盜等前科，判決上訴駁回。

法界人士指出，毒品危害防制條例4條第2項規定，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。李男被判刑10年4月，算是低度刑。

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