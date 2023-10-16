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首頁　>　社會

書籍放公司不翼而飛報案 員警沒給「這東西」遭記2申誡

警方陪同林男看監視器畫面。（記者陸運鋒翻攝）

警方陪同林男看監視器畫面。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/16 16:52

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名林姓男子，日前向中和警分局中原派出所報案指出，放在公司3本書遭人竊取；受理的李姓警員隨即前往調閱公司監視器，但並未發現異狀。不過，因李員事後未開立「受理案件證明單」，以致林男認為警方吃案，一狀告上新北市警察局，中和分局則對李員祭出2支申誡處分。

據了解，林男上月12日致電110表示，有3本書籍放在公司紙箱不翼而飛，希望警方前來處理，而中原派出所李姓警員抵達後，隨即調閱公司當天監視器查看，再於隔日找了林男至警所一同觀看，都未發現有人行竊，但林男再度要求李員調閱上周監視器影像。

據悉，李員再度前往林男公司調閱監視器時，因電腦容量不足，畫面皆以洗去，便於15日撥打電話給林男，但對方未接聽電話，而林男17日再度前往派出所，表示想觀看監視器，其他警員則告知，李員正值休假期間，上班以後再進行連絡，林男認為警方未開立「受理案件證明單」，企圖吃案，憤而向新北警局督察室檢舉。

中和警分局今天表示，經查本案員警雖有調閱及陪同報案人檢視監視器等偵查作為，但未能第一時間依規定完成報案程序，及開立報案證明單，聯繫過程中造成民眾誤解，已對該名員警予行政處分，並加教育訓練，落實報案相關程序，以維民眾權益。

中和警分局中原派出所被爆涉嫌吃案，李姓警員被記2支申誡。（翻攝google地圖）

中和警分局中原派出所被爆涉嫌吃案，李姓警員被記2支申誡。（翻攝google地圖）

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