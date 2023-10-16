台女在日偷情生女嗆我國無管轄權 法院以「這理由」判賠30萬

我國籍吳姓女子在日本紅杏出牆生女，遭前夫提告求償，她嗆我國無管轄權，不必賠償，高等法院不採信，仍判她應賠償30萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/10/16 15:01

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓女子與洪姓男子結婚後定居日本，但吳女與周姓男子偷情、生女，洪男和吳女離婚後，以侵害配偶權為由，分別對周男、吳女向日本、我國法院提告求償。經日本法院調解，周男賠償洪男250萬日幣（約新台幣54萬元）和解；吳女則主張，侵權發生地在日本，我國法院無管轄權，且周男已賠償，她無賠償責任，但高等法院認定兩造均為國人、在台有住所，我國有管轄權，判吳女應賠償30萬元確定。

吳女在日本的大學畢業後，2018年在台和洪男結婚，婚後兩人在日本生活，吳女是日本的上班族，洪男在汽車維修廠工作。

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2021年6月，吳女告知洪男，腹中懷有周男的小孩，雙方同年11月協議離婚，吳女隔年2月在日本生下和周男的女兒，她也向我國法院提起確認子女訴訟，判決女嬰生父為周男，並非洪男。

不久，洪男以配偶權被侵害為由，先後向日本、我國台北地院對周男、吳女提起損害賠償訴訟。周男方面，經日本法院調解，由周男賠償洪男250萬日幣達成和解。洪男另向台北地院提告要求吳女賠償50萬元。

吳女向法院主張，婚後和洪男在日本生活，其侵權行為地也在日本，我國法院無管轄權，且日本法院調解後，周男已賠償洪男250萬日幣和解，她無賠償責任；退一步來說，若她涉侵權，日本法院才有管轄權。

高等法院維持一審見解，認為吳女、洪男均為國人、在我國均有住所，且在我國辦理結婚登記，雖然侵權行為發生地在日本，不過，依我國民事訴訟法第一條第一項規定，我國法院亦具有管轄權。

高院認定，吳女和周男偷情生女，均有連帶賠償責任，周、洪在日本雖已和解，但和解書效力並不包括吳女，吳女仍有賠償責任，判她應賠償30萬元確定。

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